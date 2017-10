Reaktion auf Hooligans: «Wir sind alle Anne Frank»

Als Reaktion auf antisemitische Aufkleber, die Lazio-Fans am Sonntag im Olympiastadion von Rom hinterlassen haben, liefen die Spieler von Lazio Rom bei der Auswärtspartie in Bologna mit speziellen Shirts auf: darauf abgebildet war Anne Frank, darunter stand: «Nein zum Antisemitismus».

Am Mittwochabend gab es bei allen Liga-Spielen in Italien eine Schweigeminute mit der Lesung einer Passage aus dem Tagebuch von Anne Frank. In der Passage heisst es: «Ich sehe, wie die Welt langsam immer mehr in eine Wüste verwandelt wird, ich höre den anrollenden Donner immer lauter, der auch uns töten wird, ich fühle das Leid von Millionen Menschen mit.»

Die Fans von Bologna verteilten vor dem Spiel gegen Lazio Flyer, auf denen Anne Frank das Trikot von Bologna trägt. Darunter steht: «Wir sind alle Anne Frank.» (SDA/TA)