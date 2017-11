Ronaldos Anteil an der Real-Krise

Acht Punkte liegt Real Madrid nach elf Spielen schon hinter dem Erzrivalen FC Barcelona. Ein Grund dafür: die Ladehemmungen von Cristiano Ronaldo. Der Weltfussballer und Europameister, gewöhnlich die offensive Lebensversicherung des Teams, hat bei seinen sieben Saisoneinsätzen in der Serie A nur ein einziges Mal getroffen. Macht eine Quote von 0,14 Treffern pro Partie. In den zurückliegenden Spielzeiten kam er auf Quoten von 0,88 (2016/17), 0,99 (15/16) und 1,39 (14/15).

Ronaldo, der noch drei Jahre an Real gebunden ist, sei unzufrieden mit seinem Vertrag – und dränge auf mehr Geld oder einen Wechsel, heisst es. Dazu kommt ein angebliches Zerwürfnis mit Sergio Ramos, dem Abwehrchef der Madrilenen. Ramos hatte sich über Ronaldos schlechte Laune mokiert und dessen Kritik am Niveau der Mannschaft zurückgewiesen.

Trainer Zinédine Zidane versuchte derweil zu beschwichtigen. Es gebe keine Probleme zwischen Ronaldo und Ramos. Die beiden hätten Respekt voreinander und seien intelligente Menschen. Wenn es nach so vielen Jahren zusammen in einem Team ein paar Meinungsverschiedenheiten gebe, dürfe man das nicht überbewerten.

Zidane will ausserdem auch nichts von einer Ronaldo-Krise wissen – auch wenn er dessen Torquote und die seines Sturmpartners Karim Benzema „nicht normal“ findet. „In der Liga treffen sie nicht, in der Champions League dagegen schon. Es gibt keinen Grund, ihnen zu sagen, sie müssten mehr trainieren, das machen sie ohnehin.“

Das Stadtderby gegen das punktgleiche Atlético heute Abend sehen viele schon als Spiel der letzten Chance. Wer verliert, liegt wahrscheinlich schon elf Zähler hinter Barça, auch ein Remis wäre für beide schmerzhaft. (ak)