Schiedsrichter-Ärger bei Leipzig, Nasenbluten bei den Bayern

Es war eine packende Partie. Ein vorgezogenes Endspiel. Und dies nicht nur, weil sich der Meister und der Vizemeister des Vorjahres schon in der 2. Runde des DFB-Pokals gegenüberstanden. Nein, das Duell Leipzig gegen Bayern bot 120 Minuten hochintensiven und spannenden Fussball und wäre deshalb eines Finals würdig gewesen. Am Schluss wurde Nationalspieler Timo Werner zum tragischen Helden und Schiedsrichter Felix Zwayer von RB als Sündenbock für die Niederlage im Penaltyschiessen auserkoren. Tatsächlich stand Zwayer gleich mehrmals im Fokus. Ein Überblick der heiss diskutierten Szenen einer denkwürdigen Fussballnacht.

Penalty für Leipzig – halt, doch nicht!

RB-Aussenstürmer Emil Forsberg zieht an Arturo Vidal vorbei, der Bayern-Spieler hält den Gegner am Trikot – ausserhalb des Strafraums. Forsberg läuft weiter, wird innerhalb des Sechzehners umgetreten, es folgt der Foulpfiff, sofort entscheidet Zwayer auf Penalty. Nach Rücksprache mit dem Assistenten, der deutlich weiter weg war, revidiert der Unparteiische die Entscheidung und gibt Freistoss.

Für Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl völlig unverständlich: «Eine Entscheidung, die ein Schiedsrichter aus drei Meter Entfernung trifft, der sich dann aus 40 Meter Entfernung überstimmen lässt – dann muss ich mich schon fragen, wieso ich als Schiedsrichter auf dem Platz stehe.» Bayerns David Alaba sieht das naturgemäss anders: «Ich glaube, dass der Schiedsrichter da vollkommen richtig gelegen hat. Das Foul hat ausserhalb begonnen.» Falsch, wie «Bild»-Schiedsrichterexperte Thorsten Kinhöfer auflöst: «Es wäre ein Strafstoss gewesen. Entscheidend ist nicht, wo das Foul anfängt, sondern, wo es aufhört.»

Dumm nur, dass im Pokal der Videobeweis erst ab dem Viertelfinal angewendet wird. Obwohl: Hasenhüttl hatte sich in der Vergangenheit immer wieder gegen das technische Hilfsmittel für die Schiedsrichter in der aktuellen Form ausgesprochen: «Ich bin nicht zufrieden. So, wie er momentan praktiziert wird, halte ich ihn für wenig klärend.»

Rangnicks eigener Videobeweis

In Rage ob des Fehlentscheids griff Ralf Rangnick zu seinem eigenen Videobeweis: Unmittelbar nach dem Halbzeitpfiff stürmte der RB-Sportchef auf den Platz und versuchte dem Schiedsrichtertrio die Szene auf dem Handy als Video zu zeigen. Doch die Bayern-Stars haben etwas dagegen und stellen sich Rangnick in den Weg. Es entsteht eine Rangelei bis in den Spielertunnel hinein.

«Es geht nicht, dass er mit dem Handy zum Schiedsrichter geht, um ihm Szenen zu zeigen», sagte Mats Hummels und fügte an: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass das erlaubt oder gewollt ist. Sonst haben die Schiedsrichter künftig nur noch Verantwortliche um die Ohren, die ihnen Szenen zeigen wollen.» Peter Gagelmann, TV-Experte bei Sky und ehemaliger Schiedsrichter, fand die Aktion von Rangnick «ausserordentlich schlimm.»

Sogar Hasenhüttl kritisierte nach Spielschluss seinen Chef: «Das geht natürlich auch nicht. Das kann in dem Fall dazu führen, dass der Schiedsrichter sich denkt: Na ja, so darf er mir nicht kommen.» Und so kam es: Rangnick wurde ein Innenraumverbot verhängt.

Nasenbluten bei Heynckes

Jupp Heynckes hatte sich für das Fussballfest schick gemacht. Dunkler Anzug, hellblaues Hemd. Der 72-Jährige weiss, was sich gehört. Doch dann floss Blut, unkontrolliert. Es tropfte aus dem linken Nasenloch, weshalb Heynckes das Hemd wechseln musste, in der zweiten Halbzeit erschien er mit Trainingsjacke statt Sakko.

«Ich habe zu sehr geschnäuzt, aber es geht mir gut», relativierte Heynckes im Anschluss. Gegenüber der «Welt» erklärt ein Arzt: «Plötzliche Druckänderungen in der Nase können die empfindlichen Äderchen im vorderen Nasenraum leicht zum Platzen bringen und so einen kleinen Blutschwall auslösen.» Bereits im Training hatte Heynckes zuletzt über Nasenbluten geklagt.

Platzverweis gegen Naby Keita

Ein Spiel gegen Bayern München ist ohnehin kein Selbstläufer. Noch schwieriger wird es, wenn man in Unterzahl agieren muss, wie RB ab der 54. Minute. Bereits zum dritten Mal innert 39 Tagen flog Leipzigs Mittelfeldspieler Naby Keita vom Platz. Bereits verwarnt zupfte der Bald-Liverpooler während einem Konter am Trikot von Robert Lewandowski, Zwayer wertete die Aktion als taktisches Foul.

Auch hier ärgerte sich Hasenhüttl: «Keita bekommt für das erste Foul Gelb und wird davor dreimal gefoult ohne Konsequenzen. Das Messen mit zweierlei Mass ist für mich nur ganz schwer zu verkraften.» Für den Trainer wurde ein «über 55 Minuten überragendes Spiel in einem Moment zerstört. Das wollen die Zuschauer dann nicht mehr sehen.» Mit etwas Fingerspitzengefühl hätte Zwayer die Gelbe Karte stecken lassen können, so Hasenhüttl.

Ungewohnt kritisch äusserte sich jedoch Marcel Sabitzer über seinen Teamkollegen: «Der Platzverweis ist einfach ärgerlich. Er hat Gelb, das weiss er, und wir sagen ihm das in der Halbzeit auch noch mal. Lewandowski macht das dann geschickt.»

Jetzt aber: Penalty für Leipzig

In der 68. Minute war es dann so weit, RB wurde doch noch ein Penalty zugesprochen. Yussuf Poulsen dringt in den Strafraum und wird von Jérôme Boateng zu Fall gebracht. Eine strittige Entscheidung. «Für mich kein Foul», befand «Bild»-Experte Kinhöfer, und Hummels wetterte: «Aus meiner Sicht war das die Königin der Konzessionsentscheidungen. Das habe ich Herrn Zwayer auch so gesagt. Ich glaube, dass er wusste, dass er vielleicht einen geben musste.»

Emil Forsberg verwandelte sicher zum 1:0, fünf Minuten später glich Thiago per Kopf aus.

Leipzig verliert – nach Penaltys

Trotz Unterzahl kämpften sich die Leipziger leidenschaftlich bis ins Penaltyschiessen – auch dank einer starken Leistung von Goalie Peter Gulacsi. Dort treffen die ersten neun Schützen, bis Timo Werner mit dem fünften Versuch für RB scheitert. Und so wird der Nationalspieler zum Unglücksraben und ausgerechnet der zuletzt kritisierte Neuer-Ersatz Sven Ulreich zum Pokalhelden der Bayern.

