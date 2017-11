Schweizer Sturm auf die Festung

2:0, 2:0, 4:0, 4:0 – die Bilanz der Heimspiele der Nordiren in der laufenden WM-Qualifikation ist beeindruckend. Gar perfekt wäre sie, wäre das Team von Michael O'Neill nicht auch noch auf Deutschland getroffen. Das 1:3 gegen den Weltmeister war die einzige Heimniederlage. Davor hatte Nordirland letztmals im September 2013 einen Wettbewerbsspiel daheim verloren, beim 2:4 gegen Portugal.

Im Windsor Park, dem Heimstadion von Rekordmeister Linfield FC, ist der wiedererstarkte WM-Teilnehmer des Jahres 1986 unter o'Neill fast nicht zu bezwingen. Auch Gegentore lässt er kaum zu. Was zu grossen Teilen natürlich an der Atmosphäre liegt. 18'500 Zuschauer finden Platz im Windsor Park, gelegen im Süden der nordirischen Hauptstadt. Und die können laut sein. «Die Atmosphäre hat etwas Magisches», sagt BBC-Journalistin Jayne McCormack, und sie fügt an: «Es wird die Schweizer weghauen.»

Willkommen in der Hölle, heisst es für die Schweiz also, welcome to hell. Die Stimmung ist beeindruckend, sagt Mats Hummels, Verteidiger der Deutschen, der sie Anfang Oktober am eigenen Leib miterlebt hat. Er sagt: «Die Fans sind sehr leidenschaftlich. Wenn die Nordiren gut spielen, ist der Lärm ohrenbetäubend. Spielen sie weniger gut, geben die Fans trotzdem alles und unterstützen sie erst recht.» Allerdings, und davon zeigt sich Hummels besonders beeindruckt: Immer seien die Fans positiv, friedlich, nie kippe die Stimmung ins Aggressive.

Eröffnet wurde die nordirische Festung im Jahr 1905, in den letzten 20 Jahren wurden vereinzelt die Tribünen modernisiert. Das Stadion ist nicht perfekt, die Gegengerade etwa hat den alten Charme bewahrt, während der Rest neu daherkommt. Trotzdem bilden die Tribünen einen Kessel, der die Gesänge der Green & White Army noch verstärkt. So nennen sich die heissblütigen nordirischen Fans.

Noch kein Schweizer Sieg in Belfast

Mit Servette trat erst ein Schweizer Club im Windsor Park an, im Meistercup der Saison 1985/86 war das. Und die Schweizer Profis kamen über ein Unentschieden bei den nordirischen Amateuren nicht hinaus – 2:2 endete die Partie nach dem späten Ausgleich Linfields. Im Rückspiel setzten sich die Genfer schliesslich 2:1 durch.

Auch die Schweizer Nationalmannschaft hat im Windsor Park noch nicht gewonnen. Im Rahmen der Qualifikation zur WM 1966 verlor sie in Belfast 1:0, mit dabei waren Grössen wie Köbi Kuhn, Philippe Poittier oder Goalie Charly Elsener. Einen Monat später setzten sich die Schweizer zuhause 2:1 durch – neben Köbi Kuhn und René Quentin traf für Nordirland der legendäre George Best.

George Best – im Windsor Park verewigt. Bild: Reto Oeschger

Ein Schwarzweissfoto von Best, dem ersten Popstar unter den Fussballern, nach dem einer der beiden Flughäfen von Belfast benannt ist, ziert gross das Tor zum Windsor Park. Gleich gegenüber ein Bild von Pat Jennings, 1986 der Torhüter, als sich Nordirland letztmals für eine WM qualifizierte.

Vor der Barrage sagt dieser Jennings im «Belfast Telegraph»: «Bei allem Respekt vor der Schweiz, sind wir vor allem froh, haben wir Kroatien und Italien vermieden. Unsere Mannschaft ist gegen die Schweiz zu allem fähig.» Ein enorm lautes Publikum wird das heute Abend wohl genauso sehen. (wie)