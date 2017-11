So singen sich die Nordiren ein

Sie begeisterten 2016 an der EM in Frankreich und wollen jetzt auch in Russland für Furore sorgen: Die Fans von Nordirland. Legendär war der Song «Will Grigg's on fire», der in ganz Europa berühmt wurde. Heute wollen die Nordiren nichts mehr davon wissen, weil sie viel mehr zu bieten haben. Aber sehen Sie selbst, wie es in einem Pub in Belfast wenige Stunden vor Anpfiff aussieht.

Umfrage Wer gewinnt das Barrage-Hinspiel? Nordirland

Die Schweiz

Keiner, es gibt ein Unentschieden

Abstimmen Nordirland 19.8% Die Schweiz 52.7% Keiner, es gibt ein Unentschieden 27.6% 283 Stimmen Nordirland 19.8% Die Schweiz 52.7% Keiner, es gibt ein Unentschieden 27.6% 283 Stimmen