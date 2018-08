So trainiert Favre mit Dortmund in Bad Ragaz

Alle Jahre wieder: Seit 2012 absolviert der BVB sein letztes Sommertrainingslager vor dem Bundesliga-Saisonstart auf dem Sportplatz Ri-Au in Bad Ragaz. Bevor am Freitag in Altach der Test gegen Stade Rennes stattfindet, trainierten die Dortmunder am Donnerstagabend vor mehreren Hundert Zuschauern.

Wie die Einheit mit den vier Schweizern Lucien Favre, Roman Bürki, Marwin Hitz und Manuel Akanji verlief und wie die Fans auf ausbleibende Autogramme reagierten, sehen Sie oben im Video. (fas)