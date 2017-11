«Sorry Schweizer, aber ihr fliegt raus»

Rennen, grätschen, flanken. Das nordirische Fussballteam scheint schnell erklärt. Ganz so einfach ist es mit dem Aufschwung der Briten allerdings nicht. Experte Stephen Beacom spricht im Video über die Stärken des Teams, wer den grössten Anteil am Erfolg in den letzten Jahren hat – und was der nordirische Plan gegen den Favoriten ist.