Startrainer zeigt Startrainer die kalte Schulter

Dass sie in diesem Leben nicht mehr dicke Freunde werden würden, war schon früh zu erahnen. Vor ein paar Wochen zum Beispiel, als José Mourinho am Abend nach einer Champions-League-Runde einen verbalen Seitenhieb über den Kontinent schickte. Antonio Contes Chelsea hatte eben bei der AS Rom eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben, die Partie endete 3:3. Conte klagte anschliessend über sein Verletzungspech, über die Ausfälle von Kante, Drinkwater und Moses.

Mourinho, der das im 1500 Kilometer entfernten Lissabon mitbekommen hatte, stichelte an einer Pressekonferenz: «Andere Trainer, die weinen, weinen und weinen, wenn ein Spieler verletzt ist. Wenn ich jammern wollte, dann könnte ich wie die anderen fünf Minuten lang weinen: Ibrahimovic, Fellaini, Pogba, Rojo.»

Erinnerungen an die Vorsaison

Das jüngste Kapitel in der Fehde Mourinho - Conte ereignete sich nun am Wochenende an der Stamford Bridge in London. Contes Chelsea gewann knapp mit 1:0, der Italiener feierte anschliessend demonstrativ und überschwänglich mit seiner Mannschaft auf dem Feld. Der Handshake mit Mourinho ging darob glatt «vergessen». Contes pragmatische Erklärung: «Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, das Spiel zu gewinnen. Du musst auf dem Spielfeld Respekt zeigen, nicht neben dem Platz.» Und Mourinhos trockene Replik: «Wollen Sie, dass ich ihm bis zum Mittelkreis hinterherrenne? Ich war da. Ich habe den Leuten die Hand gegeben, die da waren. Einer von ihnen war sein Bruder, der Assistent. Dadurch, dass ich ihm und den anderen Co-Trainern die Hand geschüttelt habe, habe ich das Gefühl, meine Pflicht erfüllt zu haben.»

Entbrannt war der Zwist vergangene Saison aus ähnlichen Gründen. Nach dem diskussionslosen 4:0 von Chelsea gegen die United jubelte Conte genauso überschwänglich wie am Wochenende. Das stiess Mourinho sauer auf. «Das kannst du machen, wenn du 1:0 gewinnst. Aber nicht in solchen Situationen.» Daran schien sich Conte nun erinnert zu haben. Fortsetzung folgt.

