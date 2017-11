Stimmen: «Diese Pfiffe waren sehr, sehr frech»

Er ist nicht der Einzige, der an diesem Abend im St. Jakob-Park grosse Chancen auslässt. Auch Xherdan Shaqiri, Ricardo Rodriguez oder Steven Zuber scheitern. Aber er, Haris Seferovic, vergibt nun einmal die besten Möglichkeiten. Und so kommt es, dass der Stürmer ohne Torerfolg zum grossen Thema wird. Und das an einem Abend, an dem sich die Schweiz für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland qualifiziert.



Die Tränen, die Seferovic nach Spielschluss in den Augen hat, sind keine Freudentränen. Sie sind Ausdruck seiner Enttäuschung. Diese gründet nicht etwa auf den zahlreich ausgelassenen Chancen, sondern auf der Szene bei seiner Auswechslung in der 86. Minute. Das Publikum in Basel pfeift ihn gnadenlos aus. Er reagiert mit zynischem Applaus. Aber er ist nicht so cool, wie er sich gibt. Das beweisen seine Tränen nach dem Schlusspfiff.



«Dass Haris nach solch einer guten Kampagne ausgepfiffen wird, tut mir leid», sagt Captain Stephan Lichtsteiner in die Fernsehkamera. Der Juventus-Verteidiger weiter: «Die Pfiffe der Fans finde ich nicht in Ordnung.» Trainer Petkovic sagt zur Sache lediglich: «Darüber müssen wir nicht viele Worte verlieren. Wichtig ist, dass wir jetzt positiv bleiben.»



Er sei stolz auf seine Mannschaft, nach diesem schwierigen Spiel auf diesem schwierigen Platz. Viele hätten geglaubt, dass die Barrage ein Selbstläufer werde. «Aber wir haben gesehen, dass es das nicht war.» Unzufrieden ist Petkovic lediglich mit der Chancenauswertung. «Wir hätten das Spiel frühzeitig entscheiden müssen», findet der 54-Jährige. Er schiebt im gleichen Moment aber auch nach: «Nur eine einzige Niederlage in der gesamten Kampagne, das ist nur schwer zu toppen.»



Xhakas Lob, Shaqiris Stolz

«Ganz ehrlich, am Ende interessiert es niemanden, wie dieses Spiel gegen Nordirland war», sagt Mittelfeldspieler Granit Xhaxa. «Wir haben das WM-Ticket, das ist es, was zählt.»



Der 25-Jährige blickt auf sein T-Shirt, auf dem in kyrillischer Schrift steht, dass die Schweiz nach Russland reise, und sagt dann: «Ich bin einfach froh, dass wir es geschafft haben.» Er blickt zu seinen Kollegen und ergänzt dann: «Es ist schön, Teil dieser Mannschaft zu sein.»



Stolz ist auch Xherdan Shaqiri. Der Mann von Stoke City findet, dass seine Mannschaft in beiden Barrage-Spielen das bessere Team gewesen sei und deshalb verdient nach Russland fahre. «Wir sind stolz auf uns, und ich glaube auch die Leute sind stolz auf uns.» (cst)