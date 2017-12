Bitteres Jahresende für Manchester United

Manchester United verlor beim enttäuschenden 0:0 im Heimspiel gegen Southampton früh den Stürmer Romelu Lukaku. Der Belgier, der bisher zehn Meisterschaftstore erzielt hat, wurde in der 8. Minute in einem Zweikampf mit dem holländischen Verteidiger Wesley Hoedt am Kopf getroffen und musste lange behandelt und schliesslich mit einer Sauerstoffmaske im Gesicht vom Platz getragen werden.

Über die Art der Verletzung und über den Zustand von Lukaku hat Manchester United offiziell bislang noch nichts bekannt gegeben. Offenbar war Lukaku immer bei Bewusstsein, dennoch geht Trainer José Mourinho davon aus, dass sein Stürmer «mindestens zwei Spiele» fehlen wird.

Sogar einen Monat wird Manchester United ohne Zlatan Ibrahimovic auskommen müssen. Über die Art der Verletzung, die der Schwede am letzten Dienstag im Heimspiel gegen Burnley erlitten hatte, sagte Mourinho nichts. Ibrahimovic hat erst Mitte November nach einem Kreuzbandriss sein Comeback gegeben und stand gegen Burnley erstmals in der Startformation von Manchester United.

Stoke ohne Shaqiri und ohne Chance

Xherdan Shaqiri sass gegen Chelsea erstmals in dieser Saison nur auf der Ersatzbank. Einmal - im Oktober gegen Bournemouth - hatte der Schweizer wegen einer Knöchelverletzung gefehlt, ansonsten wurde er von Stoke Citys Coach Mark Hughes immer für die Startformation nominiert.

Shaqiri war nicht der einzige Stammspieler, der gegen Chelsea nicht zum Einsatz kam. Auch der Mittelfeldspieler Joe Allen spielte nicht. Englische Medien spekulierten hinterher, dass Hughes die Niederlage gegen Chelsea schon vor dem Anpfiff akzeptierte und einzelne Spieler schonte, um am Neujahrstag im Heimspiel gegen Aufsteiger Newcastle United in bestmöglicher Verfassung antreten zu können.

3:0 nach 23 Minuten

Von aussen musste Shaqiri an der Londoner Stamford Bridge mitansehen, wie seine ersatzgeschwächten Kollegen gegen den Meister völlig chancenlos waren. Schon nach 23 Minuten und den Toren von Antonio Rüdiger, Daniel Drinkwater und Pedro stand es 3:0 für Chelsea.

Für das 5:0-Schlussresultat waren nach der Pause der Brasilianer Willian und der Italiener Davide Zappacosta besorgt. Chelsea-Trainer Antonio Conte kam damit im letzten Spiel des Jahres zum bisher höchsten Sieg in dieser Saison - höher noch als in der Vorrunde, als Stoke auswärts 4:0 bezwungen worden war.

Stoke rutscht ab

Für Stoke City dagegen endete ein kompliziertes Jahr mit einer weiteren Enttäuschung. Von den letzten elf Spielen in der Premier League hat das Team aus dem Norden nur zwei gewonnen - gegen den Tabellenletzten West Bromwich Albion sowie den Tabellenvorletzten Swansea City. Mit der Kanterniederlage gegen Chelsea rutschte Stoke ausserdem in der Tabelle auf Platz 14 ab.

Kopfverletzung bei Lukaku

Chelsea - Stoke City 5:0 (3:0) 41'433 Zuschauer. Tore: 4. Rüdiger 1:0. 9. Drinkwater 2:0. 23. Pedro 3:0. 73. Willian (Foulpenalty) 4:0. 55. Zappacosta 5:0. Bemerkung: Stoke City ohne Shaqiri (Ersatz).

FC Liverpool - Leicester City 2:1 (0:1) 53'226 Zuschauer. Tore: 3. Vardy 0:1. 52. Salah 1:1. 76. Salah 2:1.

Manchester United - Southampton 0:0 75'051 Zuschauer. Bemerkung: 14. Lukaku (Manchester United) mit Kopfverletzung ausgewechselt.

Huddersfield Town - Burnley 0:0 24'095 Zuschauer. Bemerkung: Huddersfield mit Hadergjonaj (bis 46.). (als/SDA)