Tabellenspitze – und was ist mit Dwamena?

Dreimal kann Sangoné Sarr einen Eckball treten, dreimal dreht er ihn auf den nahen Pfosten, dreimal darf sich ein Zürcher am Kopfball versuchen. Was anfangs ein Geheimnis ist, Trainer Uli Forte hat die Variante unter Ausschluss der Öffentlichkeit einstudiert, ist spätestens beim dritten Mal ­offenkundig – nicht aber für die Sion-Abwehr.

Zweimal hilft ihr das Glück, doch beim dritten Mal ist es Michael Frey, der am nahen Pfosten emporsteigt und zum 2:0 trifft. Das Tor entscheidet die Partie und ist der Abschluss einer Verwandlung, die man so früh nicht hat erwarten dürfen: Aufsteiger FCZ ist Tabellenführer. Eine Verwandlung, die sich auch in der Art des Spielens äussert. Hat sich der FCZ noch in der Challenge League schwer getan mit der Spielverweigerung der Gegner, nutzt er die neuen Räume auf den Plätzen der Super League mit einer hübschen Dringlichkeit zur Offensive. Freude? Die ist da. Euphorie? Hierzu die Antwort von Alain Nef: «Es sind erst vier Spiele gespielt.»

Frey, das Symbol

Stürmer Frey ist ein Symbol für diese Mannschaft. Er ist ein Kämpfer, ein Ballbehaupter. Immer anspielbar, weil er sich so viel bewegt und sogar aussichtslosen Situationen etwas Hoffnungsvolles abgewinnt. Selbst wenn dieser Hüne auf dem Rasen manchmal behäbig aussieht, kann er ganz pfleglich mit dem Ball umgehen und den Gegner auch einmal mit einer einzigen Berührung überlisten.

Trotzdem ist noch nicht alles fantastisch wunderbar im FCZ-Land. So auf­regend die Angriffe im 3-4-3-System über die Flügel vorgetragen werden, so verwundbar ist dieser FCZ in der Rückwärtsbewegung. Gerade zu Beginn reicht ein einzelner Pass, um die ­Abwehr vor existenzielle Probleme zu stellen. Plötzlich wissen die drei Verteidiger nicht mehr wohin, so viel Raum haben sie vor dem Gegner abzudecken.

Und da ist Pa Modou, dieser muskelumhüllte Koloss, der nur schon mit dem Zucken seines Bizeps Gegenspieler wegräumt. Er darf im linken Mittelfeld spielen. Da geht ihm die Geschwindigkeit ab, er verliert regelmässig Laufduelle – und als er einmal zum Tor einschiessen kann, haut er stattdessen den Gegner um.

Doch es spricht für die Stärke des FCZ, dass er diese Klippen umschifft und Sion sein Spiel aufzwingt. Und es spricht für die Mannschaft, wie sie angreift, wie sie sich etliche Chancen erarbeitet und wie abgeklärt sie den Vorsprung über die Zeit spielt.

Bleibt Dwamena?

Es ist ein Abend der Freude, der aber auch von zwei Personalien geprägt wird. Burim Kukeli wird mit einem Bild verdankt und verabschiedet. Er ist neu Sion-Spieler - weil die Spielerlaubnis fehlt, verfolgt er die Partie als Zuschauer. Und da gibt es noch ­Raphael Dwamena, den Stürmer.

Dwamena ist ein Mann der sozialen Medien und ein Mann des Glaubens. «Thy will be done», Dein Wille geschehe hat er vor dem Spiel getwittert. Dwamena lässt sich von oben ­leiten. Er ist mit Gaben ­beschenkt worden, die derart mannigfaltig sind, dass sie ihn vom gewöhn­lichen Fussballer abheben. Es bedarf ­darum ein paar wenigen drehender Rädchen der Branche – und auf dem Tisch liegt eine Offerte eines anderen Vereins. Mit einer zweistelligen Millionensumme soll Brighton aus England ­locken. Präsident Canepa betont, der Verein habe den Transfererlös nicht ­nötig.

Also, wie steht es um Dwamenas ­Loyalität? Der Ghanaer marschiert nach dem Spiel in den Stadionbauch und sagt: «Ich habe noch nichts gehört, momentan bin ich FCZ-Spieler, es kann aber schnell gehen. Ich bin jedoch noch jung und muss nicht wechseln.» Auch sein Berater Philipp Degen ist im Stadion, auf die Angelegenheit angesprochen antwortet er mit dem eigenen Degen-Lächeln: «Kein Kommentar.» Affaire à suivre.

Zürich - Sion 2:0 (2:0) 10'472 Zuschauer. - SR Schnyder. Tore: 23. Rodriguez (Foulpenalty) 1:0. 26. Frey (Sarr) 2:0. Zürich: Vanins; Nef, Bangura, Brunner; Winter, Rüegg (72. Palsson), Sarr (88. Maouche), Pa Modou; Dwamena, Frey, Rodriguez (79. Koné). Sion: Mitrjuschkin; Lüchinger, Zverotic, Bamert, Lenjani; Ndoye (71. Milosavljevic) Cunha, Constant, Karlen (46. Konaté), Adryan (71. Acquafresca); Schneuwly. Bemerkungen: Zürich ohne Kempter, Kryeziu, Marchesano, Schönbächler (alle verletzt) und Yapi (nicht im Aufgebot). Sion ohne Carlitos, Cümart, Dimarco, Mveng (alle verletzt) und Kukeli (nicht spielberechtigt). Verwarnungen: 14. Bangura. 22. Constant. 35. Sarr. 59. Pa Modou (alle Foul). (baz.ch/Newsnet)