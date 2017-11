Tottenham zerlegt die Königlichen

Manchester City und Tottenham qualifizieren sich für die Achtelfinals der Champions League. Tottenham schlägt Real Madrid 3:1. Dortmund ist nach dem 1:1 gegen APOEL Nikosia so gut wie ausgeschieden.



Borussia Dortmund blieb den Beweis schuldig, dass das Remis vor zwei Wochen in Nikosia ein Ausrutscher war. Vor eigenem Anhang kam der Bundesligist gegen den zypriotischen Meister, der in der heimischen Meisterschaft bloss Platz 7 belegt, erneut nur zu einem 1:1. Dabei sorgte der Portugiese Raphaël Guerreiro in der 29. Minute für das vermeintlich erlösende 1:0 gegen die defensiv eingestellten Gäste. Doch Mickaël Poté, der Stürmer aus Benin, der im Hinspiel nach einem Fehler von Goalie Roman Bürki getroffen hatte, erzielte in der 51. Minute den Ausgleich. Diesmal traf den Berner Keeper keine Schuld, unglücklich war es für ihn trotzdem, weil APOEL zuvor ohne Chance geblieben war.



Real in London überfordert



An ein Weiterkommen ist für das kriselnde Dortmund kaum mehr zu denken. Der Rückstand auf Real Madrid beträgt fünf Punkte. Die Achtelfinal-Qualifikation der Madrilenen ist also kaum in Gefahr, doch Sorgen haben sie trotzdem. Sie wurden von Tottenham richtiggehend deklassiert. Mit ihrem geradlinigen Spiel überforderten die Londoner den Titelhalter immer wieder. Der 21-jährige Dele Alli schoss die ersten beiden Tore, das erste hätte allerdings aufgrund einer Abseitsposition nicht zählen dürfen. Der Däne Christian Eriksen machte schon in der 65. Minute mit dem 3:0 alles klar. Für Real Madrid, das durch den 111. Champions-League-Treffer von Cristiano Ronaldo noch zum Ehrentor kam, war es nur die zweite Niederlage in den letzten 23 Europacup-Spielen.



Der Druck auf Trainer Zinédine Zidane wird nach dieser Niederlage weiter steigen. Der Franzose durchlebt momentan seine komplizierteste Phase seit er Trainer von Real Madrid ist. Am Wochenende verlor sein Team beim Aufsteiger Girona, wodurch der Rückstand auf den FC Barcelona in der Meisterschaft auf acht Punkte anwuchs, und in London viel zu lange fehlte die Durchschlagskraft. Diese zeichnete Tottenham aus. Die Engländer suchten den direktesten Weg vors Tor und waren damit erfolgreich.



14. Sieg in Folge von Manchester City



Manchester City war auch in Neapel nicht zu stoppen. Die Mannschaft von Pep Guardiola kam beim Leader der Serie A zu einem 4:2 und dem 14. Sieg in Folge. Das in Italien noch ungeschlagene Napoli ging durch Lorenzo Insigne in Führung und glich nach den Toren der beiden City-Innenverteidiger Nicolas Otamendi (34.) und John Stones (48.) nach einer guten Stunde zum 2:2 aus. Doch erneut konnte der Premier-League-Leader reagieren: Der Argentinier Sergio Agüero erzielte nur sieben Minuten später das 3:2. Es war sein 177. Tor für Manchester City, womit er zum Klub-Rekordtorschützen avancierte. Während sich Manchester City auf schnellstem Weg in die K.o-Phase spielte, muss Napoli in den letzten beiden Spieltagen sechs Punkte auf Schachtar Donezk gutmachen.



RB Leipzig fiel in der Gruppe G auf den 3. Platz zurück. Die Deutschen unterlagen in ihrem erst vierten Europacup-Match in Porto mit 1:3. Der FC Liverpool steht in der Gruppe E als Leader besser da. Zwei Wochen nach dem 7:0 bei Maribor, wurden die Slowenen vom Team von Jürgen Klopp diesmal mit 3:0 bezwungen. Mohamed Salah schoss mit dem 1:0 seinen vierten Treffer im vierten Spiel.



Tottenham Hotspur - Real Madrid 3:1 (1:0).

67'000 Zuschauer. - SR Cakir (TUR).

Tore: 27. Alli 1:0. 56. Alli 2:0. 65. Eriksen 3:0. 80. Ronaldo 3:1.

Bemerkungen: Tottenham ohne Wanyama (verletzt), Real Madrid ohne Bale, Kovacic, Navas, Varane (alle verletzt) und Carvajal (krank).



Borussia Dortmund - APOEL Nikosia 1:1 (1:0).

65'000 Zuschauer. - SR Jug (SVN).

Tore: 29. Guerreiro 1:0. 51. Poté 1:1.

Bemerkungen: Borussia Dortmund ohne Durm, Piszczek, Reus und Rode (alle verletzt).



Rangliste Gruppe H: 1. Tottenham Hotspur * 4/10 (10:3). 2. Real Madrid 4/7 (8:5). 3. Borussia Dortmund 4/2 (4:8). 4. APOEL Nikosia 4/2 (2:8).



Liverpool - Maribor 3:0 (0:0).

50'000 Zuschauer. - SR Kruzliak (SVK).

Tore: 49. Salah 1:0. 64. Can 2:0. 90. Sturridge 3:0.

Bemerkungen: 53. Handanovic (Maribor) lenkt Foulpenalty von Milner an den Pfosten. Liverpool ohne Coutinho, Lallana, Lovren und Mané (alle verletzt).



FC Sevilla - Spartak Moskau 2:1 (1:0).

SR Dias (POR).

Tore: 30. Lenglet 1:0. 59. Banega 2:0. 78. Ze Luis 2:1.



Rangliste Gruppe E: 1. Liverpool 4/8 (13:3). 2. FC Sevilla 4/7 (8:8). 3. Spartak Moskau 4/5 (8:5). 4. Maribor 4/1 (1:14).



Napoli - Manchester City 2:4 (1:1).

55'000 Zuschauer. - SR Brych (GER).

Tore: 21. Insigne 1:0. 34. Otamendi 1:1. 48. Stones 1:2. 62. Jorginho (Foulpenalty) 2:2. 69. Agüero 2:3. 92. Sterling 2:4.

Bemerkungen: Napoli ohne Milik, Manchester City ohne Kompany und Mendy (alle verletzt).



Schachtar Donezk - Feyenoord Rotterdam 3:1 (2:1).

In Charkiw. - SR Sidiropoulos (GRE).

Tore: 12. Jörgensen 0:1. 14. Ferreyra 1:1. 17. Marlos 2:1. 68. Marlos 3:1.



Rangliste Gruppe F: 1. Manchester City * 4/12 (12:3). 2. Schachtar Donezk 4/9 (7:5). 3. Napoli 4/3 (7:9). 4. Feyenoord Rotterdam 4/0 (3:12).



Besiktas Istanbul - Monaco 1:1 (0:1).

SR Tagliavento (ITA).

Tore: 45. Lopes 0:1. 54. Tosun (Foulpenalty) 1:1.

Bemerkungen: Monaco ohne Benaglio (Ersatz) und Falcao (verletzt).



FC Porto - RB Leipzig 3:1 (1:0).

40'000 Zuschauer. - SR Hategan (ROU).

Tore: 13. Herrera 1:0. 48. Werner 1:1. 61. Danilo 2:1. 93. Maxi Pereira 3:1.

Bemerkung: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz) und Coltorti (nicht im Aufgebot).



Rangliste Gruppe G: 1. Besiktas Istanbul 4/10 (8:3). 2. FC Porto 4/6 (9:7). 3. RB Leipzig 4/4 (5:8). 4. Monaco 4/2 (3:7).



Für die Achtelfinals qualifizierte Teams: Paris St-Germain, Bayern München, Manchester City, Tottenham Hotspur.



