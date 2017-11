Überragender Shaqiri trifft für Stoke

Der Basler ist beim 2:2 gegen Leicester City an beiden Toren von Stoke beteiligt. Seinen ersten grossen Auftritt hatte Xherdan Shaqiri in der 39. Minute, als er nach einer schönen Kombination mustergültig von Eric Maxim Choupo-Moting lanciert wurde und er den Ball zum 1:1-Ausgleich ins weite Eck schlenzte. Für Shaqiri war es im elften Saisonspiel in der Premier League der zweite Treffer.

. @XS_11official schiesst sich warm für Barrage. Gut für die Moral!???????????????? pic.twitter.com/Wmy3IanPZ4 — Lars Nay (@_larsnay) 4. November 2017

Nachdem die Gäste nach einer Stunde durch Riyad Mahrez wieder in Führung gegangen waren, glich Peter Crouch für Stoke aus. Auch diesmal hatte Shaqiri seinen Fuss im Spiel. Er lieferte den Eckball ab, den sein grossgewachsener Sturmpartner per Kopf zum 2:2-Endstand verwandelte.

Ein Remis, das keinem nützt

Das Unentschieden hilft beiden Teams nicht wirklich weiter. Stoke City bleibt mit vier Punkten Vorsprung auf einen Nichtabstiegsplatz auf Platz 14. Leicester City, der Überraschungsmeister der vorletzten Saison, verbesserte sich zumindest für einige Stunden um einen Rang auf Position 10 der Premier League.

Shaqiri war in der Meisterschaft an 5 der 13 Tore von Stoke City direkt beteiligt. Probleme bekundet das enttäuschend in die Saison gestartete Team in der Defensive: Mit 22 Gegentoren weisen die Potters die schlechteste Abwehr der Liga auf.

Premier League, 11. Runde:

Stoke City - Leicester City 2:2 (1:1)

Tore: 33. Iborra 0:1. 39. Shaqiri 1:1. 60. Mahrez 1:2. 74. Crouch 2:2. - Bemerkungen: Stoke mit Shaqiri, Leicester ohne Jakupovic (nicht im Aufgebot).



Rangliste:

1. Manchester City 10/28 (35:6). 2. Manchester United 10/23 (23:4). 3. Tottenham Hotspur 10/20 (19:7). 4. Chelsea 10/19 (18:10). 5. Arsenal 10/19 (19:13). 6. Liverpool 10/16 (17:16). 7. Burnley 10/16 (9:9). 8. Watford 10/15 (15:18). 9. Newcastle United 10/14 (10:9). 10. Southampton 10/13 (9:10). 11. Leicester City 11/13 (16:16). 12. Brighton & Hove Albion 10/12 (10:11). 13. Huddersfield Town 10/12 (7:13). 14. Stoke City 11/12 (13:22). 15. West Bromwich Albion 10/10 (9:13). 16. West Ham United 10/9 (10:19). 17. Swansea City 10/8 (7:12). 18. Everton 10/8 (7:20). 19. Bournemouth 10/7 (6:14). 20. Crystal Palace 10/4 (4:21).

(fal/sda)