Umfrage: Was halten Sie von der Causa Behrami?

Was bisher geschah: Vladimir Petkovic will im Herbst den Jungen mehr Einsatzzeit gewähren. Dies teilte der Nati-Trainer seinen Leitwölfen am Montag mit. Valon Behrami nahm das Gespräch zum Anlass, öffentlich zu erklären, er sei aus politischen Gründen aus der Nati ausgeschlossen worden. Der Schweizerische Fussballverband teilte danach mit, dass kein Ausschluss vorgenommen worden ist.

Am Dienstag will sich Gelson Fernandes zum Thema äussern. Nebst Behrami, Captain Stephan Lichtsteiner und Blerim Dzemaili ist er ein weiterer Nationalspieler, mit dem Petkovic am Montag das Gespräch gesucht hatte.

Wie stehen Sie zur Causa Behrami?

(TA)