Umkämpfter Spitzenkampf endet torlos

In dieser Saison waren die Duelle FCZ - FCB noch nicht die Offensivspektakel früherer Monate und Jahre. Waren in den vorangegangenen neun Klassikern ausnahmslos drei bis sechs Tore gefallen, gab es in den letzten 180 Minuten nur gerade eines zu sehen, jenes zum 1:0-Sieg Ende September in Basel.

Diesmal sahen die mehr als 15'000 Zuschauer einen harzigen, hart umkämpften Match, in dem sich zwei der besten Schweizer Mannschaft förmlich ineinander verbissen. Nach sechs Minuten durfte man sich noch einen Abend mit Spektakel versprechen. Renato Steffen liess aus beträchtlicher einen scharfen Vollrist-Bogenschuss los. FCZ-Goalie Andris Vanins stand rund zwei Meter vor dem Tor und hatte grösste Mühe, den Ball nach einem Rückwärtssprung zu fausten. Die Fans konnten zu diesem Zeitpunkt nicht wissen, dass es die spektakulärste Szene im ganzen Spiel bleiben sollte - und zugleich die wohl beste Torchance.

Wenige Chancen auf beiden Seiten

Wirklich grosse Möglichkeiten, die das vielleicht erlösende erste Tor hätten ergeben können, waren über 90 Minuten nicht zu sehen. Selbst die Szene Mitte der zweiten Halbzeit, als der junge Basler Offensivspieler Dimitri Oberlin am weiteren Pfosten einen halben Schritt zu spät kam, musste man nicht als hundertprozentige Chance bezeichnen.

Leader YB hat nun die Möglichkeit, die beiden Verfolger Basel und Zürich um weitere zwei Punkte zu distanzieren. Die Berner spielen am Sonntagnachmittag daheim gegen Sion.

Das Spiel im Letzigrund hat nicht für beide Mannschaften den gleichen Wert. Basel zeigte nach vier weitgehend guten Auftritten in der Meisterschaft und zwei tollen Spielen in der Champions League wieder einmal eine durchzogene Leistung. Gerade im Hinblick auf die weiteren Aufgaben in der Königsklasse benötigt die Mannschaft von Trainer Raphael Wicky jetzt wieder eine Steigerung. Für Uli Fortes Spieler war es dagegen wichtig, dass sie die 0:4-Niederlage im Derby gegen die Grasshoppers wegstecken konnten. Mit dem 4:1-Sieg im Cup bei Stade Lausanne-Ouchy und dem 0:0 gegen den FC Basel dürfte ihnen dies zumindest resultatmässig gelungen sein.

Thun stoppt Serie von Lausanne

Im Unterschied zu den meisten positiven Auftritten der vergangenen Wochen - Lausanne hatte keines der letzten sieben Meisterschaftsspiele verloren - offenbarten die Lausanner in der Defensive grosse Probleme. Unruhe und Hektik prägten das Bild der Mannschaft, obwohl Trainer Fabio Celestini das Fundament mit der Dreier- respektive Fünferabwehr nach den vielen Erfolgen der letzten Zeit belassen hatte.

Je zwei haarsträubende Schnitzer von Verteidiger Elton Monteiro und dem rechten Mittelfeldspieler Leandro Marin ermöglichten den Bernern in der ersten Hälfte vier grosse Chancen, von denen sie drei nutzten. Die vierte kurz vor der Pause führte nur deshalb nicht zu einem weiteren Tor, weil Simone Rapp nach Ansicht des Schiedsrichters ein Stürmerfoul beging.

Hattrick von Simone Rapp

Der 25-jährige Tessiner Rapp, ehemaliger U21-Internationaler, reicherte seine persönliche Ausbeute in dieser Saison auf acht Tore an, womit er in der Torschützenliste nach der kompletten 13. Runde weit vorne auftauchen wird.

Thuns Trainer Marc Schneider wird den Sieg im Waadtland richtig einzuordnen wissen. Nebst der Tatsache, dass die Tore weitgehend mit der Hilfestellung des Gegner zustande kamen, wird er auch gesehen haben, dass die Defensive weiterhin der Schwachpunkt der Mannschaft ist. Die Thuner gaben eines der vier Geschenke zurück, sodass Lausanne mit einem Tor von Joel Geissmann zeitweilig auf 1:2 verkürzen konnte.

Zürich - Basel 0:0

15'023 Zuschauer - SR Klossner

Zürich: Vanins; Brunner, Bangura, Thelander; Winter (88. Nef), Rüegg, Palsson (85. Sarr), Rüegg, Pa Modou; Rodriguez, Frey, Dwamena (69. Koné).

Basel: Vaclik; Lang, Suchy, Akanji, Petretta; Xhaka, Zuffi; Steffen, Elyounoussi (84. Fransson), Oberlin (62. Bua); Ajeti (89. Itten).

Bemerkungen: Zürich ohne Schönbächler, Alesevic, Kempter, Kryeziu, Marchesano (alle verletzt), Cavusevic und Haile-Selassie (beide nicht im Aufgebot). Basel ohne van Wolfswinkel, Vailati (beide(verletzt), Callà und Riveros (beide nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 3. Suchy (Foul/für das Spiel gegen YB gesperrt), 8. Pa Modou (Foul), 31. Xhaka (Reklamieren), 41. Brunner (Foul), 53. Oberlin (Foul), 61. Palsson (Foul), 82. Bangura (Foul).

Lausanne - Thun 1:3 (1:3)

3135 Zuschauer - SR Fähndrich

Tore: 6. Rapp (Sorgic) 0:1. 30. Rapp 0:2. 32. Geissmann (Campo) 1:2. 36. Rapp (Sorgic) 1:3.

Lausanne: Castella; Monteiro, Manière, Rochat; Marin (70. Torres), Maccoppi (70. Zarate), Tejeda, Asllani (60. Gétaz); Campo, Geissmann; Margiotta.

Thun: Ruberto; Glarner, Gelmi, Lauper, Facchinetti; Da Silva (81. Kablan), Hediger, Sutter, Spielmann (46. Ferreira); Rapp (69. Hunziker), Sorgic.

Bemerkungen: Lausanne ohne Kololli (verletzt). Thun ohne Bürgy, Alessandrini, Bigler, Rodrigues, Schäppi und Tosetti (alle verletzt).

Verwarnungen: 55. Da Silva (Schwalbe), 73. Monteiro (Foul), 81. Facchinetti (Thun). (ll)