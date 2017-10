Verlierer Constantin

Falls irgend jemand den Überblick verloren hat: Paolo Tramezzani war die Nummer 40, vierzig, vier und eine Null. Der 40. Trainer, der beim FC Sion von Präsident Christian Constantin gefeuert worden ist. In der letzten Saison hatte Tramezzani den FC Lugano sensationell in die Europa League geführt, im Wallis wurde aus dem italienischen Siegertypen schnell ein Dauerverlierer. Out im Schweizer Cup, out in der Qualifikation zur Europa League, sechs Heimspiele ohne Erfolg. Rien ne va plus beim FC Sion.

Nun hätte je der Verdacht aufkommen können, Constantin hätte überhaupt keine Zeit, den Trainer vom Hof zu jagen, da der selbstherrliche Präsident mitten in der Prügelaffäre Rolf Fringer steckt; den ehemaligen Nationaltrainer und heutigen Teleclub-Experten hatte er am 21. September geohrfeigt und in den Hintern getreten.

Kaum ein Medium in der Schweiz ist sich momentan zu schade, Constantin deswegen nochmals und nochmals zu interviewen – das gibt schöne, fette Schlagzeilen, die landesweit zitiert werden. Aus Dankbarkeit über die Exklusivität verbreiten dann Medienvertreter hinterher sogar noch die Meinung, Rolf Fringer trage eine Mitschuld am Skandal, weil er «CC» zu hart und zu persönlich kritisiert habe. Was für ein Blödsinn.

Dass er mittlerweile selbst der grösste Verlierer ist in dieser Saison, getraut ihm keiner zu sagen.

Constantin selbst geniesst den Trubel um seine Person. Und macht das, was er seit Jahren am besten kann im Tourbillon: Er gebärdet sich als Sonnenkönig und behandelt seine Trainer wie Dreck. Seinen gesperrten Platz im Stadion verkauft er publikumswirksam einem Politiker. Und wenn der Trainer halt ein paarmal verliert, ist er weg, weil in seinen Augen ja die Resultate massgebend sind – und nicht, ob ein Trainer grundsätzlich gute Arbeit abliefert, was nichts als vernünftig wäre. Natürlich macht Constantin das alles im Namen des FC Sion. Auch die geschätzten zwei Millionen Franken Ablöse für Tramezzani und seinen Staff wird der Architekt aus Martigny selbst übernehmen.

Nach dem verlorenen Cupfinal gegen Basel im Mai hatte der Big Boss praktisch die ganze Mannschaft ausgetauscht. Er wollte die Verlierer weghaben. Dass er mittlerweile selbst der grösste Verlierer ist in dieser Saison, getraut ihm im Wallis keiner zu sagen. (Basler Zeitung)