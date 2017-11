Video: Fans feiern gemeinsam in Basel

«Green and White Army» nennen sich die nordirischen Fans stolz. Ihrem Spitznamen machen sie in Basel alle Ehren: Sie singen lautstark, trinken Bier und geniessen den Nachmittag – laut Schweizer Fans verläuft alles ganz friedlich. Selbst das garstige Wetter kann die mitgereisten Fans nicht betrüben – sie sind es sich aus ihrer Heimat gewohnt.

Und trotzen dem Gewitter mit einem Kampf zwischen Alien und Krokodil – beide im Nordirland-Shirt natürlich.

There's a thunderstorm in Basel, so naturally there's an alien, a crocodile and topless #GAWA fans. pic.twitter.com/fGvlYyHYLK — Jonny Walsh (@jonathanwalsh_) 12. November 2017

Auch die jungen Fans sind für das wichtigste Spiel Nordirlands in den letzten Jahren mitgereist.

My niece Maisie enjoying the #GAWA atmosphere pre match in Basel getting ready to cheer on @NorthernIreland tonight pic.twitter.com/wvwhxHvd8v — JUSTYN WALLACE (@justyn_wallace) 12. November 2017

Diese nordirischen Fans trotzten der Kälte auf ganz eigene Weise – im Ganzkörperanzug:

Gestern war in Grossbritannien «Remembrance Day», ein Gedenktag, der an die gefallenen Soldaten erinnert. Die Nordiren hielten in Basel eine kurze Gedenkfeier.

Football fans generally get a bad press, but there was a very dignified remembrance service organised by the #GAWA fans in Basel at 11am in pouring rain this morning @NorthernIreland pic.twitter.com/Ksdtx3VFm0 — Gary Thompson (@GlenBroome) 12. November 2017

Auf dem Rasen im St. Jakob-Park sammelt sich das Wasser bereits. Und ein Ende des strömenden Regens ist nicht in Sicht.