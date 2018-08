Von allen guten Geistern verlassen

Aus dem Tessin kamen am Montagabend gute Nachrichten: Vladimir Petkovic ist offenbar noch am Leben. Seit Anfang Juli hatte man Schlimmstes befürchten müssen, immerhin hat sich der Schweizer Nationaltrainer bis heute nicht bequemt, die fussballerischen Auftritte seiner Mannschaft an der WM in Russland in Worte zu fassen.

Nun ist Petkovic aus der Versenkung aufgetaucht, wenn auch nur virtuell und selbstverständlich per Communiqué auf der Homepage des eigenen Verbandes. Das ist einfacher und gemütlicher, als die lästigen Fragen der Presse direkt zu beantworten. Die digitale Botschaft des 54-jährigen Coaches: Er habe Valon Behrami nur mitteilen wollen, dass er im Herbst jüngere Spieler forcieren werde.

Offenbar haben die beiden derart aneinander vorbeigeredet, dass nun über dem Haus des Fussballs in Muri bei Bern die grosse Krise ausgerufen werden muss. Meine Güte, Ragazzi!

Er lebt Integration

Noch am Montagabend erklärte Valon Behrami per Twitter seine internationale Karriere für beendet. Seine heftige Reaktion lässt auf tiefe Risse zwischen den Führungsspielern und der Schweizer Verbandsspitze schliessen. Doch zunächst einmal ist es eine Respektlosigkeit und kommunikatives Totalversagen, wenn der Nationaltrainer einem verdienstvollen Spieler wie Behrami am Telefon über seine Pläne stammelt. Die beiden wohnen im Tessin, und der Nationaltrainer hat in einer Sommerpause nichts anderes zu tun, als mit seinen Spielern den Kontakt zu pflegen.

Valon Behrami ist der charakterstärkste Nationalspieler seit Alex Frei, in der Tonspur sogar noch direkter als der einstige Torjäger. Behrami stand nicht für Werte wie Doppelbürger oder Doppeladler – er lebte Integration. Er war ein Kulturbeauftragter in Stollenschuhen, ein Vorbild auf und neben dem Platz. Ein gemeinsames Nachtessen wäre das Mindeste an Anstand gewesen, was Petkovic als Geste gegenüber seinem verdienstvollen Kämpfer hatte erweisen können.

Doppeladler-Affäre

Nun ist das Kommunikations-Debakel perfekt, letztlich ist es nur die Fortsetzung der unsäglichen Geschichte, die vor und nach dem Serbien-Spiel an der WM ihren Ursprung hat. Statt aktiv auf die Problematik der Schweizer Doppelbürger hinzuweisen, die in einem emotional derart aufgeladenen Match wie gegen Serbien auf die Akteure lauert, sprach Petkovic in Russland lieber vom Wetter.

Nach dem aufwühlenden 2:1-Sieg versuchten die Verbandsoberen um Peter Gilliéron nichts anderes, als die Doppeladler-Affäre um Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri auszusitzen. Dass die beiden Torschützen mit ihren Gesten nichts anderes als eine Dummheit begingen, ist mittlerweile allen klar.

Das Trauerspiel fand im Interview von SFV-Generalsekretär Alex Miescher seinen vorläufigen Höhepunkt, der den Status der Doppelbürgerschaft in der Schweiz anzweifelte. Granit Xhaka reagierte darauf beleidigt («Steinzeitdebatte!»), Verteidiger Fabian Schär forderte öffentlich eine Krisensitzung («Wir müssen uns aussprechen»), und Valon Behrami spuckt Gift und Galle: «Der Trainer kann sagen, was er will. Es war ein politischer Entscheid. Es drängen sich immer Leute nach vorne, die keine Ahnung von Fussball haben oder nachfühlen können, wie sich ein Athlet fühlt.» In Russland war Behrami heftig mit Alex Miescher zusammengerasselt.

Miescher ist nicht Hauptsünder

Doch den Solothurner FDP-Politiker jetzt als Hauptsünder zu teeren und zu federn, greift viel zu kurz. Miescher hatte nur eine Idee laut geäussert. Schlimmer ist der Kommunikations-GAU eine Etage höher. Am 13. Juli kündigte Gilliéron in einem Interview eine Aufarbeitung der Doppeladler-Affäre an. Passiert ist seither: nichts. In Sachen Verdrängen und Aussitzen sind die SFV-Funktionäre längst reif für einen WM-Final.

Wenn es um Personalien geht, muss über Vladimir Petkovic debattiert werden. Ab sofort spielt er um seinen Job. An der EM-Endrunde 2016 in Frankreich hatte der Serbo-Kroate mit Wurzeln im Tessin mit flotten Analysen und knackigen Interviews gepunktet. Während des Turniers blühte er förmlich auf. Seit der WM in Russland 2018 jedoch scheint er von allen guten Geistern verlassen.

Seine Ablenkungsmanöver vor und nach dem heissen Serbien-Spiel scheiterten kläglich. Nach dem Ausscheiden gegen Schweden im Achtelfinal liess er die mitgereiste Presse stehen, was einer Frechheit gleichkam. Auch in seinem Kerngeschäft, dem Fussball, beschleichen einen Zweifel, ob er wirklich der Mann der Zukunft ist, denn im mentalen Bereich hat er die Auswahl keinen Deut weitergebracht.

Stephan Lichtsteiner und Blerim Dzemaili haben ihre besten Tage hinter sich

Natürlich ist es nun ein guter Moment, um jüngeren Kräften eine Chance zu geben, im Herbst steht die sportlich bedeutungslose Nations League auf dem Programm. Fussballerisch gesehen gibt es sogar gute Gründe, auf Valon Behrami sowie weitere Schlachtrösser dieser Auswahl zu verzichten – Stephan Lichtsteiner, Blerim Dzemaili und Johan Djourou haben ihre besten Tage hinter sich. Gelson Fernandes gab gestern selbst seinen Rücktritt bekannt.

Doch Petkovic’ Mängel in der Aussendarstellung bringen ihn zusätzlich in die Zwickmühle. Und das Rumoren innerhalb der Mannschaft ist auch nach dem traurigen Abgang Behramis längst nicht ausgestanden: Viele Nationalspieler haben am neuen Chef Granit Xhaka wenig Freude. Der Arsenal-Spieler machte in Russland einen abgehobenen Eindruck. Mit Doppeladler-Gesten und doppeldeutigen Aussagen fördert er in der Schweiz nicht die Integration, sondern verschärft er nur eine Debatte, über die die meisten Zuschauer mittlerweile nur noch entnervt die Köpfe schütteln. (Basler Zeitung)