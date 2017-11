«Wäre ich Schweizer, wäre ich verärgert»

Letzthin sass Michael O’Neill mit zu viel Alkohol am Steuer seines Autos. Er wurde erwischt, musste den Fahrausweis für 16 Monate abgeben und entschuldigte sich öffentlich für sein Fehlverhalten. Damit war das ­Thema in Nordirland erledigt. Das sagt viel aus über die Stellung, die der 48-jährige O’Neill in seiner Heimat als erfolgreicher Trainer der Nationalmannschaft hat. Letztes Jahr führte er sie mit der EM an ihr erstes Turnier seit 1986, jetzt hat er mit ihr hinter Deutschland souverän die WM-Barrage erreicht – und trifft da am Donnerstag und Sonntag auf die Schweiz. O’Neill hält Anfang Woche Audienz für vier Schweizer Journalisten, er tut es in einem Sitzungszimmer des nationalen Fussballverbands – mit freiem Blick in den Windsor Park von Belfast, wo die Schweizer in vier Tagen zum Hinspiel erwartet werden. Er sagt: «Mein einziger Fokus liegt darauf, die Schweiz zu besiegen!»

Michael O’Neill, Sie sagen aber, die Schweiz sei Favorit.

Ja.

Wieso?

Weil die Schweiz Spieler in der Serie A hat, in der Bundesliga, in der Premier League, sie war an den letzten beiden Turnieren in den Achtelfinals. Ihr Kader hat viel ­Erfahrung, ohne alt zu sein. Sie hat eine gute Qualifikation gespielt. Neun Spiele, eine Niederlage.

Trotzdem ist sie noch immer nicht qualifiziert.

Die Gruppe war günstig für die Schweiz mit Lettland, Färöer, Andorra. Man muss diese Spiele zuerst immer noch gewinnen. Aber ich wäre leicht verärgert, wenn ich in der Situation der Schweiz wäre.

Sie vermuten, dass die Schweiz nicht Nordirland als Gegner genommen hätte, wenn sie die Wahl gehabt hätte? Ihr Trainer ist besser geeignet, diese Frage zu beantworten. Aber die Schweizer müssen zuerst hierherkommen, an einem Donnerstagabend, nachdem sie noch am Sonntag in ihren Clubs gespielt haben, in Deutschland, Italien, England. Es ist für jeden Coach eine grosse Herausforderung, schon am Donnerstag zu spielen, besonders auswärts. Wir müssen versuchen, das zu unserem Vorteil auszunützen. Idealerweise wollen wir etwas in die Schweiz mitnehmen, das wir verteidigen können – ob das nun ein 1:0 ist oder sonst etwas.

O’Neill war ein talentierter Spieler. 1997, mit 18, ging er für 100 000 Pfund von Coleraine nach Newcastle. Er wurde als «nächster George Best» bezeichnet, was Auszeichnung und Bürde zugleich war, weil Best bis heute Nordirlands grösster Fussballer ist.

Doch aus O’Neill ist nie der Fussballer geworden, der in ihm steckte. «Ich erreichte nicht, was mir möglich gewesen wäre», formuliert er es. «Wegen Verletzungen, meiner Einstellung, meiner Entscheide, auch wegen meiner Trainer.»

Er tingelte in England, Nordirland und Schottland herum, bis er 2004 seine Karriere beendete und Finanzberater wurde. Beim schottischen Cowdenbeath wurde er ­Assistenztrainer, für 25 Pfund die Woche. Via Brechin kam er 2009 nach Dublin zu den Shamrock Rovers und führte sie zu zwei Titeln. Im Dezember 2011 übernahm er die Nationalmannschaft von Nordirland. Sie war zu der Zeit die Nummer 88 der Welt. Zum Start unter O’Neill gab es ein 0:3 gegen Norwegen und ein 0:6 in Holland, von den ersten 18 Spielen gewann sie nur eines.

Haben Sie sich zu der Zeit nie gefragt, was Sie hier machen?

Oh doch, jeden Tag! Das Stadion, das wir hatten (schaut in den Windsor Park hinaus), war sehr alt, die Hälfte war geschlossen, wir hatten nur Platz für 9000 Zuschauer, wir hatten keine starke U-21. Wir mussten viele Spiele auswärts bestreiten, weil es sich der Verband wirtschaftlich nicht leisten konnte, Freundschaftsspiele daheim auszutragen. Einmal waren es neun in der Folge auswärts. Das macht es schwierig, Dynamik zu entwickeln.

Wie haben Sie es geschafft, daran etwas zu ändern?

Wenn man ein kleiner Verband ist, hat man nicht viele Optionen. Wir mussten in Adana spielen, nahe der syrischen Grenze, was schon damals ein schrecklicher Ort war, in Zypern, in Montevideo, in Valparaiso. Aber da ist auch etwas passiert, was unsere Widerstandskraft ­gestärkt hat. Wir bestritten danach in Ungarn unser erstes Qualifikationsspiel für die EM (im September 2014), wir spielten 70 Minuten gut, gerieten in Rückstand, aber wir drehten das Resultat noch und siegten 2:1. Das war der ­Beginn von dem, wo wir jetzt sind.

Ihr Verteidiger Gareth McAuley sagte vor der EM: «Früher rannten wir wie blöd herum. Jetzt machen wir das noch immer, aber wir machen es mit einem Plan – einem Plan, an den wir glauben.» Wie gut trifft das die Entwicklung der Mannschaft?

Eine nordirische Mannschaft hat immer mit Spirit gespielt. Was sie gebraucht hat, ist Struktur. Spirit ist grossartig, aber er muss kanalisiert werden. Das haben wir zusammen geschafft.

Vor der EM stand auf dem Mannschaftsbus: «Wir sind nicht Brasilien, wir sind Nordirland.»

Mit allem gebotenen Respekt, wir haben keinen Matchwinner. Polen kann schlecht spielen, aber Lewandowski gewinnt das Spiel. Wales hat Bale. Oder die Schweiz hat Shaqiri, er kommt von aussen nach innen und trifft mit seinem linken Fuss. Unsere Besten sind die Innenverteidiger (McAuley, Evans und Brunt) und der Captain (Davis im defensiven Mittelfeld). Schauen Sie dafür auf unsere Angreifer. Keiner spielt in einer der Topligen. Darum müssen wir mit einer anderen Strategie spielen. Man muss schwierig zu ­besiegen sein, aber man muss trotzdem noch immer fähig sein zu gewinnen. Diesen Weg haben wir gefunden. Wir sind eine sehr starke Mannschaft geworden, ohne den Ball zu haben.

Am letzten Montagabend treffen Cliftonville und die Crusaders im Nordbelfast-Derby aufeinander. O’Neill lacht nur, als er am Nachmittag gefragt wird, ob er auch zum Match gehe. Es ist Antwort genug, was er vom Niveau im nordirischen Alltagsgeschäft hält. In der Uefa-Rangliste für Clubwettbewerbe liegt Nordirland auf Platz 49 (von 55).

Das Geld für mehr fehlt in der Danske Bank Premiership, die Spieler trainieren nur zwei-, dreimal in der Woche, gute Ausländer, die helfen könnten, gibt es keine. Wer die Chance hat, verlässt das kleine Land mit seinen 1,8 Millionen Einwohnern und geht nach England oder auch nach Schottland, schon mit 15, 16 Jahren. «Da erleben viele eine enttäuschende Zeit», sagt O’Neill. «Sie kehren heim, kommen in eine Umgebung, die nicht gut ist, um Fortschritte zu machen. So gehen sie dem Fussball verloren.»

Cliftonville und die «Crues» gehen vor einigen Hundert Zuschauern hart aufeinander los, der Ball fliegt hoch durch die Nacht und manchmal auch aus dem Stadion hinaus. Das heisst Solitude, Einöde.

Umso verblüffender ist es, dass O’Neill das Nationalteam auf Platz 23 der Fifa-Rangliste geführt hat. Zwölf Spieler im Aufgebot für die Barrage hat er in der zweiten englischen Liga gefunden, drei gar in der dritten. Und fünf in Schottland, wo das Niveau auch bescheiden ist. Aus der nordirischen Liga kommt lediglich ein Ersatztorhüter.

Der frühere walisische National­spieler Craig Bellamy sagt, er wäre überrascht, wenn es im Weltfussball jemanden gäbe, der einen besseren Job mache als Sie. Hat er recht?

(lacht) Es ist nicht an mir, das zu sagen. Ich habe meinen Teil geleistet, um ein Team zu formen. Wir haben wunder­bare Erfahrungen gemacht. Aber die Arbeit ist eine konstante Herausforderung. Wie können wir das Team auf diesem Niveau halten?

Sie luden Box-Weltmeister Carl Frampton, die Musiker von Snow Patrol oder den grossen Golfer Rory McIlroy ein, um zur Mannschaft zu reden. Zu welchem Zweck?

Sie haben Stolz und Identität in unsere Mannschaft zurückgebracht.

Was hat denn ein McIlroy genau gesagt?

Dass die Wirkung einer erfolgreichen ­Nationalmannschaft auf die Menschen in Nordirland riesig ist. Sein Erfolg als Golfer ist riesig. Bei der Nationalmannschaft ist das noch immer anders. Sie ist das Einzige, das die sechs Grafschaften von Nordirland vertritt.

Der Religionskonflikt dominierte die nordirische Politik während dreissig Jahren bis 1998. Die Katholiken haben mit dem Süden Irlands sympathisiert, die Protestanten mit der Queen. Das Karfreitagsabkommen vom April 1998 beendete den Konflikt offiziell. Allerdings ist heute noch immer die Ansicht verbreitet, der Konflikt schwele unter der Oberfläche weiter.

Michael O’Neill, vertreten Sie mit Ihrem Team wirklich jeden im Land? Jeden Katholiken und Protestanten?

Keiner vertritt alle. Nicht einmal ich kann das Problem lösen (lacht). Aber schauen Sie die Situation der Schweiz an. Sie war an der EM mit zwölf Nationalitäten vertreten, mit Spielern von Albanien, Mazedonien und so weiter. Das ist auch eine Herausforderung. So haben auch wir unsere Herausforderungen gehabt. Aber was wir jetzt als Team haben, ist eine Vertretung des neuen Nordirland. Ich spielte noch für Nordirland, als es Bombenanschläge gab. Das war schwierig. Jetzt ist es das nicht mehr. Das Land hat einen furchtbar langen Weg hinter sich. Die ­Atmosphäre im Stadion ist positiv, die Spieler machen positive Erfahrungen, ­unabhängig von ihrer Religion.

Wie sind Sie aufgewachsen?

Ich wuchs in einer katholischen Familie auf. Es gab die Segregation (Trennung nach Religion) in der Schule. Im Fussball spielte man als Katholik normalerweise nur mit Katholiken zusammen. Es gab kaum Integration. Aber wenn ich sehe, wo wir heute stehen, bin ich nicht nur stolz auf die Nationalmannschaft, sondern vor allem darauf, was wir als ganze ­Gesellschaft erreicht haben. Am Donnerstag werden sie herkommen und eine wunderbare Atmosphäre erleben. Das wäre während der unruhigeren Zeiten sicher nicht der Fall gewesen.

Es heisst, 90 Prozent der Protestanten stünden hinter dem Nationalteam, die Katholiken hingegen würden zur Republik Irland tendieren.

Es gibt Katholiken, die Nordirland unterstützen, es gibt Katholiken, die beide unterstützen. So ist die Gesellschaft hier, und sie wird sich nicht ändern.

Verstehen Sie das?

Ich verstehe, dass Menschen, die als Katholiken aufwuchsen, eine Beziehung zur Republik Irland haben. Ich lernte in der Schule die irische Sprache, die irische Geschichte. Damit haben wir hier zu leben. Auch Verwandte von mir schauen sich die Republik Irland an. Mich besorgt das nicht. Die religiöse Sache hat für mich keine Bedeutung. Überhaupt keine. (baz.ch/Newsnet)