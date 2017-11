Welche Gegner wünschen Sie sich an der WM?

Das wars, das Teilnehmerfeld für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland steht. Als letztes Team qualifizierte sich in der Nacht auf Donnerstag Peru dank einem 2:0-Sieg über Ozeanien-Vertreter Neuseeland. Das Hinspiel hatte noch 0:0 geendet.

Nun gehen die Gedanken also Richtung Auslosung am 1. Dezember. Wir wollen von Ihnen wissen, welche Gegner Sie sich für die Schweizer Nationalmannschaft wünschen – und welche auf keinen Fall. Die Schweiz befindet sich aufgrund der Position in der Weltrangliste in Topf 2 und bekommt aus den anderen drei Töpfen je einen Gegner gezogen. Wichtigste Regel dabei: In einer Vierergruppe dürfen höchstens zwei europäische Mannschaften stehen, von den anderen Kontinenten eine. Hier nochmals die Lostöpfe im Überblick:

Just 15 days until the World Cup draw. ????? pic.twitter.com/vYIBjfuDhm — B/R Football (@brfootball) 16. November 2017

Umfrage Welche Mannschaft wünschen Sie sich aus Topf 1? Russland (Gastgeber)

Deutschland (Titelverteidiger)

Brasilien

Portugal

Argentinien

Belgien

Frankreich

Polen

Abstimmen Russland (Gastgeber) 9.1% Deutschland (Titelverteidiger) 18.2% Brasilien 9.1% Portugal 0% Argentinien 9.1% Belgien 0% Frankreich 0% Polen 54.5% 11 Stimmen Russland (Gastgeber) 9.1% Deutschland (Titelverteidiger) 18.2% Brasilien 9.1% Portugal 0% Argentinien 9.1% Belgien 0% Frankreich 0% Polen 54.5% 11 Stimmen



Umfrage Welchen Gegner wünschen Sie sich aus Topf 3? Dänemark

Island

Costa Rica

Schweden

Tunesien

Ägypten

Senegal

Iran

Abstimmen Dänemark 9.1% Island 0% Costa Rica 27.3% Schweden 9.1% Tunesien 9.1% Ägypten 9.1% Senegal 9.1% Iran 27.3% 11 Stimmen Dänemark 9.1% Island 0% Costa Rica 27.3% Schweden 9.1% Tunesien 9.1% Ägypten 9.1% Senegal 9.1% Iran 27.3% 11 Stimmen



Umfrage Welchen Gegner wünschen Sie sich aus Topf 4? Serbien

Nigeria

Australien

Japan

Marokko

Panama

Südkorea

Saudi-Arabien

Abstimmen Serbien 0% Nigeria 11.1% Australien 22.2% Japan 0% Marokko 0% Panama 44.4% Südkorea 11.1% Saudi-Arabien 11.1% 9 Stimmen Serbien 0% Nigeria 11.1% Australien 22.2% Japan 0% Marokko 0% Panama 44.4% Südkorea 11.1% Saudi-Arabien 11.1% 9 Stimmen



(mro)