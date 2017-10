«Widerwärtig»: Würgeangriff in England

Beim Spiel Watford gegen Stoke City (0:1) kam es am Samstag zu einem heftigen Rencontre zwischenTroy Deeney, dem Captain der Gastgeber, und Joe Allen. Weil Deeney den zuvor wegen eines Verletzten ins Aus gespielten Ball nicht zurück zum Gegner passte, sondern einen Angriff starten wollte, stellte ihn Allen zur Rede. Statt der üblichen heftigen Diskussion folgte ein tätlicher Übergiff: Deeney drückte dem deutlich kleineren Stoke-Spieler die Hände ins Gesicht und hob ihn sogar hoch.

Der Schiedsrichter sah die Aktion, wollte in der 5. Minute der Nachspielzeit aber offenbar keinen Platzverweis mehr aussprechen und liess es bei Gelb bewenden. Allen verwarnte er ebenfalls. «Wir haben uns ein paar Zeitlupen angesehen, und ich muss sagen: Das ist widerwärtig», kommentierte der frühere Weltklasse-Referee Graham Poll Deeneys Ausratser. Poll fordert eine nachträgliche Untersuchung durch den englischen Verband.

Try Deeney literally trying to crush Joe Allen’s skull ???? pic.twitter.com/FDTiLO4EBq