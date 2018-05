Beat Schlatter hat ein Heimspiel, als er sich am Dienstag mit Bänz Friedli im Henrici im Zürcher Niederdorf trifft. Heute ist Friedli im Vorteil, wenn seine Young Boys gegen Schlatters FCZ den Cupfinal bestreiten. Beide sind live dabei: Friedli als Co-Kommentator von Lokalgrösse Albi Saner auf Radio Bern1, zusammen mit Stadtpräsident Alec von Graffenried. 1987, beim letzten Cupsieg von YB, waren sie alle zusammen auf der Tribüne mit dabei. Schlatter schaut auf dem Smartphone nach, wo er sitzt: «Ah, Balkon, da gibt es sicher etwas zu essen.»

Was beschäftigt Sie vor dem Cupfinal?

Bänz Friedli: Michi Frey.

Beat Schlatter: Wieso?

Friedli: Er wird dermassen übermotiviert sein. Wenn er Pech hat, sieht er nach vier Minuten die Rote Karte. Wenn wir Pech haben, schiesst er uns ab. Er macht mir ein wenig Sorgen wie Alain Nef, der gegen uns auch immer speziell ­motiviert ist.

Schlatter: Aber du bist doch YB-Fan …

Friedli: … eben, wir sind schon wieder in einer Angst-Stimmung, merkst du es?

Schlatter: (lacht) Für mich wäre es beunruhigend gewesen, wenn der FCZ sein letztes Spiel vor dem Cupfinal 4:1 gegen den FC Basel gewonnen hätte. Das 1:1 in Lugano lässt die Spieler hoffentlich merken, dass es nicht so einfach geht.

Friedli: Die Berner hatten nach dem Meistertitel viele Festivitäten, und deswegen habe ich leise Bedenken. Ich befürchte, der Pfupf wird bei Zürich grösser sein. YB ist gesättigt.

Wie? Der Hunger ist schon wieder gestillt?

Friedli: Die Stadt stand nach diesem ersten Meistertitel seit 32 Jahren tagelang kopf. Als Spieler ­erlebst du Champagner-Sausen, und das wirkt sich doch auf die Leistungsfähigkeit aus.

Schlatter: Ich rechne mit dem Gegenteil. Die Aussicht auf den zweitwichtigsten Pokal in der Schweiz ist doch Antrieb genug.

Friedli: Ich ärgere mich, dass ich schon wieder Zweckpessimist bin. Ja nicht zu sehr emotional engagieren im Voraus! Weil es wieder auf den Deckel geben könnte. Dabei sollten wir mit Stolz geschwellter Brust ins Stadion gehen.

Bei den Feierlichkeiten hätte man meinen können, YB habe die Champions League geholt.

Friedli: Das ist für die Stadt ja auch etwas Wahnsinniges!

Schlatter: Wir Schweizer denken tendenziell: Wenn wir Erfolg ­haben, dürfen wir die Freude nicht so zeigen. Das ist eine total schlechte Haltung. YB gewinnt den Titel im eigenen Stadion, bei schönem Wetter, an einem Samstag, da ist es völlig in Ordnung, dass zünftig gefestet wird.

Friedli: Der 28. April, dieses Spiel gegen Luzern, das war ja nicht normal. Wölfli! Hält den Penalty! Das Drehbuch war ja so kitschig. Es stimmte einfach alles. Und irgendwie gibt es eine Parallele zur Eishockey-Nationalmannschaft. Wir stehen endlich hin und sagen: Ja, wir wollen gewinnen. Das hat zwar etwas Grosskotziges, das man sonst von den Zürchern kennt. Meine Berner Verwandten denken jedenfalls so: «Du lebst in diesem grosskotzigen Zürich.» Ich hab es hier gelernt und sehe es als Riesenqualität: dazu stehen, dass man gut sein will. Jetzt ist das auch bei YB angekommen, vor allem dank Guillaume Hoarau, er hat diese Mentalität importiert.

Schlatter: Ich finde, ihr habt uns gezeigt, wie Festen geht.

Friedli: Dabei war es an Pfingsten auf dem Bundesplatz ja ein Teenie-Fest, da hatte es Elfjährige, die seit ein paar Wochen YB-Fans sind, für die ist Wölfli etwas Neues. Aber das hat ja auch etwas Erfrischendes, weil wir Alten viel mit dem Club mitgemacht haben, die Nati B, das elende Chênois, Chiasso, Wettingen … Jetzt kommen die Teenies und feiern. Wir Alten wussten gar nicht mehr, wie das geht. Schlatter: Das sind doch Trittbrettfahrer.

Friedli: Mir doch egal. Die transportieren eine Freude, die mir gefällt.

Schlatter: Mir kommen die vor wie die Leute, die an Heiligabend in die Kirche gehen, sonst aber nie. Trittbrettfahrer zeigten sich auch beim FCZ, sobald es wieder etwas besser lief.

Friedli: Who cares?

Schlatter: Okay, die füllen das Stadion, und mir ist es auch lieber, wenn viel Publikum da ist.

Sie zeigen Sympathien für YB. Liegt das am früheren Sportchef Fredy Bickel, mit dem Sie befreundet sind?

Schlatter: Ja. Vor seiner Zeit in Bern hatte ich keinen direkten Bezug zu YB. Aber dann bekam ich einen Einblick in den Verein, auch in den Job eines Sportchefs. Ich sah in Fredys Büro meterhohe Stapel mit grünen und roten Mäppli. Die grünen waren Dossiers von Spielern, die für YB interessant waren und die Fredy noch anschauen musste; die roten waren jene, die er bereits abgearbeitet hatte. Und ich lernte dank ihm Spieler kennen, die setzten sich nach einem Match zu uns an den Tisch, und wir plauderten.

Friedli: Für Fredy ist es eigentlich sehr brutal. Er sagte einst: «Ich will in den nächsten drei Jahren einen Titel in Bern gewinnen.» Er durfte die Arbeit nicht fertig machen …

Schlatter: … dabei war er es, der Trainer Adi Hütter geholt hat, Hoarau … Ich rief Fredy nach dem Meistertitel an und fragte ihn: Ist es nicht schlimm für dich, wenn in der Berichterstattung über YB nirgends dein Name zu lesen ist?

Friedli: Was sagte er?

Schlatter: Dass Hans-Ueli Rihs (Investor bei YB) ihn angerufen und sich bedankt habe. Das habe ihn enorm gefreut, und es zeige ihm, dass er nicht ganz in Vergessenheit geraten sei. Durch Fredy habe ich YB richtig gern bekommen. Darum freute ich mich für den Verein, als er den Titel holte.

Sehen Sie, Bänz Friedli: Zürcher sind grosszügig.

Friedli: Ich weiss. Ich lebe nun seit 20 Jahren in Zürich. Da galten wir Berner immer als die Herzigen, die Bemitleidenswerten. In meinem Team der Alternativliga gab es nur FCZ-Fans, mich duldeten sie einfach. Nun führten wir die Ökumene ein und haben deshalb auch GC-Fans bei uns. In der Vergangenheit war es stets so, dass sowohl FCZler als auch GCler uns unterstützten, wenn ihre Mannschaften aus dem Rennen waren. «Hauptsache nicht der FC Basel!», sagten sie. Auch jetzt spüre ich überall Sympathien, in St. Gallen, sogar in Basel. Einzig in Zürich ist die Freundlichkeit derzeit weg – wegen des Cupfinals. Aber fast das Schönste an diesem Titel ist ja, dass wir es schafften, in einem idiotenfreien Umfeld Meister zu werden.

Das müssen Sie erklären.

Friedli: Wir haben mühsame Trainer erduldet und arrogante CEOs, es gab Verwaltungsräte, die allen Ernstes das Stadion in Ifolor-Arena umbenennen wollten! Jetzt haben wir Christoph Spycher als Sportchef, Wuschu, einen Berner. Und wir haben Hütter, der nie anbiedernd ist. Beide sind die Demut in Person, beide muss man einfach gern haben. Der Erfolg mit diesen beiden – etwas Schöneres kann man sich als Berner nicht wünschen. Als der Kübel überreicht wird, bleibt Wuschu auf der Tribüne. Diese Zurückhaltung! Er hat einfach Stil. Nach dem Wochenende mit dem Titel gehen die Spieler gemeinsam nach Barcelona, der Trainer verbringt mit seinen Mitarbeitern drei Tage in Berlin. Und was macht Wuschu? Sitzt am Montag um 8 Uhr in seinem Büro, um zu arbeiten. Und gibt zwei Tage später die Vertragsverlängerung mit Sulejmani bekannt.

Woher kommt die Verbundenheit mit einem Club?

Schlatter: Man erbt halt gewisse Sachen. Ich war ein kleiner Bub, als der Vater mich in den Letzi-grund mitnahm. Er ging völlig euphorisch hin und mit schlechter Laune wieder nach Hause. Und ich musste ihn auf dem Heimweg trösten. So fing das an. Da wünschte ich mir irgendwann zu Weihnachten ein FCZ-Leibchen. Meine Mutter musste das Wappen auf das Leibchen nähen. Mein Zimmer hatte ich vollgekleistert mit Postern des FCZ.

Friedli: Fussballfan zu sein, das ist irgendwie auch etwas Kindliches. Ich merke das jetzt wieder: Ich habe eine kindliche Freude am ­Titel. Der ausgewachsene Bänz steht daneben, weil das Fussballbusiness für ihn zu gruusig geworden ist. Der kindliche Bänz funktioniert da anders.

Schlatter: Und ich hatte das Glück, dass in meinem Wohnort Rüschlikon auch Daniel Jeandupeux ­lebte, als er Spieler bei Zürich war.

Wieso Glück?

Schlatter: Ich war damals in einem Alter, in dem es nicht mehr nur Fussball, sondern auch das andere Geschlecht gab. Wir wussten, wo Jeandupeux wohnte, wir wussten aber vor allem auch, dass er eine unglaublich schöne Freundin hatte. Wir warteten, bis er weg war – gingen zur Haustür, klingelten, und manchmal erschien sie im schwarzen Négligé an der Tür. Wir waren hin und weg. Jedes Mal gab sie uns eine Autogrammkarte von Daniel. Vermutlich hatte ich 27 Stück davon, bis er wegzog.

Friedli: Mir wuchs einst Frau Christensen sehr ans Herz, die Frau von YB-Spieler Bent. Damals war ich Lokalradioreporter, und sie plauderte immer alles aus. Ich hatte alle Primeurs aus dem YB-Lager.

Ist es denkbar, den Club einmal zu wechseln?

Friedli: Nein!

Aber Sie haben einmal die Saisonkarte zurückgegeben.

Schlatter: Wahrscheinlich konntest du sie nicht mehr bezahlen!

Friedli: Wegen meiner Auftritte reduzierte sich die Möglichkeit, an die Spiele zu gehen. Und ich war auch hässig auf den Verein, weil seine Politik unsympathisch war. Man jammerte ständig über den FC Basel als Krösus, dabei war es nicht so, dass YB kein Geld hatte und Basel alles. Basel ging nur gescheiter damit um. Vor drei Jahren gab ich die Karte zurück. Ich hatte genug vom Fussball. Ab Sommer habe ich wieder ein Saison-Abo.

Das Leiden gehört doch zum YB-Fan.

Friedli: Der Berner hat sich das Leiden wirklich verinnerlicht, es ist Teil von uns. Darum liebt die ganze Schweiz unseren melancholischen Mundartrock, der nur vom Scheitern handelt. Und jetzt kommt Hoarau, ein Franzose von einer Insel im Indischen Ozean, und singt: «C’est la nuit de triomphe.» Er zeigt uns: Man kann auch in Bern fröhliche Lieder singen.

Schlatter: Wir sollten nicht nur von YB reden, sondern auch vom FCZ.

Nur zu.

Schlatter: Einmal wurde ich von ihm nach Celerina ins Trainingslager eingeladen, und ich durfte während einer halben Stunde eine Einheit leiten, als Rolf Fringer der Coach war.

Friedli: Was hast du mit den Spielern gemacht?

Schlatter: Ich probierte, mit ihnen zu rennen, aber das kannst du vergessen. Am Ende machten wir Sackgumpen.

Friedli: Sind euch FCZ-Fans die ­Canepas nie peinlich?

Schlatter: Mir nie. Ich habe Ancillo und Heliane ins Herz geschlossen. Ich weiss nicht, wie es in ihrem Schlafzimmer aussieht, ich kann mir aber vorstellen, dass sie in FCZ-Bettwäsche schlafen. Man sollte nicht vergessen, was sie für Zürich machen und wie wenig Unterstützung sie von der Stadt erhalten. Zum Beispiel?

Schlatter: Fussball ist Unterhaltung, die Canepas ermöglichen sie vielen Leuten. Und als Cillo eine kleine Rolle in meinem Film «Flitzer» spielen durfte, fuhr er dafür extra für einen ganzen Tag nach Bern. Ich dachte, das sei für einen Topmanager sicher zu viel. Als er dann da war, gab es eine lustige ­Situation abseits der Kameras. In einer Rauchpause ging ein junger Mitarbeiter aus der Filmcrew, der Canepa nicht kannte, auf ihn zu und fragte: «Sorry, häsch du Füür?» Canepa zog ein goldenes Feuerzeug aus der Hosentasche, auf dem «FCZ» steht. Sagte der Junge: «Läck, du bist aber ein rechter Fan!» Darauf Canepa: «Ich bin der Präsident!» Der Mitarbeiter: «Ah, du spielst im Film den Präsidenten.»

Friedli: So ist es doch! Er ist Fan und spielt den Präsidenten! Schlatter: Cillo und seine Frau stecken viel Herzblut und Geld in den FCZ. Wenn im Stadion eine Fackel abgebrannt wird, stehen sie auch dafür gerade und bezahlen die Busse. Trotzdem werden sie oft und von vielen Seiten kritisiert.

Friedli: Das werden wir Künstler ja auch, aber ich würde keinen Kritiker anrufen, um mich zu beschweren. Ich habe früher auch kritisiert, zum Beispiel Georges Bregy. Es gab damals drei Radios in Bern: ExtraBern, Förderband und DRS1. Georges war auf dem Feld, er konnte darum nicht hören, was auf diesen Sendern berichtet wurde. Aber er hatte seine Leute, die Radio hörten. Am Montagmorgen rief er an: «Was hesch dü da wieder für än hüärä Schiisdräck verzellt?» Ich brauchte während der Übertragung nur zu sagen: «Bregy hat nicht seinen besten Tag.» Dann wusste ich, was mich erwartet.

Sehen Sie in der Super League noch Typen wie Bregy?

Friedli: Kaum mehr. Seit den Rücktritten von Christoph Spycher und Marco Streller fehlen die Persönlichkeiten. Zum Glück gibt es neben den vielen Stromlinienförmigen noch Spieler wie eben Hoarau. Und Nef.

Schlatter: Und Ludovic Magnin ist ein Trainer, der sagt, was er denkt.

Was gefällt Ihnen besonders am heutigen FCZ?

Schlatter: Dass so viele junge Spieler eingesetzt werden.

Ich kann mir

Gibt es auch einen Spieler, dem Sie besonders gern zuschauen?

Schlatter: Alain Nef, der auf der gleichen Seite des Zürichsees aufgewachsen ist wie ich.

Denken Sie: Wenn Nef auf dem Platz steht, kommt es gut?

Schlatter: Das ist jetzt vielleicht nicht die richtige Aussage … (lacht schallend). Ihr Lieblingsspieler heisst sicher Hoarau.

Friedli: Bis auf 1977 zurück kann ich meine Lieblingsspieler aufzählen: Kurt Feuz, Erich Hänzi, Martin Weber, Thomas Häberli, Bent Christensen, Mini Jakobsen… …Georges Bregy…

Friedli:… aber jetzt? Marco Wölfli irgendwie, Steve von Bergen, der eine so tolle Saison spielt, Kevin Mbabu, der so herzig ist, Christian Fassnacht auch, Hoarau natürlich, Moumi Ngamaleu … Am Schluss habe ich die ganze Mannschaft aufgezählt. Das ist die Qualität. Das ist so eine Einheit! Damit können wir uns identifizieren.

Was es noch zu klären gilt: Wie geht dieser Cupfinal aus?

Schlatter: Als Zürcher sage ich ­sicher nicht, dass YB gewinnt, aber ich würde auch nicht meine 3. Säule auf ein 5:0 des FCZ setzen.

Friedli: Ich würde es dem FCZ ­gönnen, ehrlich. Aber es geht so: 7. Minute, 0:1 durch Nef…

Schlatter:… was? Das kannst du so genau sagen?

Friedli: 71. Minute: 1:1, Nsame. 89. Minute: 2:1 durch Hoarau. 93.: wieder Hoarau zum 3:1. Ich will einfach keine Verlängerung.

Schlatter: Wahnsinnig, kannst du auch am Rotwein riechen und so den Jahrgang feststellen? Ich sehe auf meiner inneren Leinwand zwar nicht, wer die Tore erzielt. Ich sage aber: Es gibt ein 2:2, dann kommt die Verlängerung, und im Penaltyschiessen gewinnt der FCZ.

Friedli: Und danach trinken wir zusammen ein Bier, oder?

Schlatter: Abgemacht! (SonntagsZeitung)