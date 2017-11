Yakin sagt, wie die Schweiz spielen muss

baz.ch/Newsnet hat drei Nationalteam-Legenden zum Barrage-Spiel in Belfast befragt. Murat Yakin, Georges Bregy und Adrian Knup spielten gemeinsam 152-mal für die Schweiz und wissen wie man sich in wichtigen Spielen verhalten muss.

Murat Yakin, wie muss die Schweiz spielen?

Es braucht Disziplin von jedem Einzelnen auf dem Platz, und es braucht die richtige Mentalität für den Erfolg, also: die Bereitschaft, in einer intensiven Partie gegen kampfstarke Nordiren dagegenzuhalten. Es wird sicher eine besondere Ambiance im Stadion herrschen, da darf man nicht erschrecken. Aber ich mache mir keine Sorgen. Wir haben nicht nur viel spielerische Qualität in unserer Mannschaft, sondern auch kämpferische Elemente. Ein ­Granit Xhaka ist ein Beispiel für einen, der in der Lage ist, Widerstand zu leisten. Vladimir Petkovic ist ein Trainer mit Übersicht, er packt das. In seiner Zeit bei Lazio Rom machte er im Cup die Erfahrung mit Hin- und Rückspielen – und wurde mit seiner Mannschaft italienischer Cupsieger. Ich bin überzeugt, dass sich die Schweiz durchsetzen wird.

Georges Bregy, ist es richtig, wenn Behrami im Hinspiel geschont wird?

Ja. Weil er der Mannschaft nur dann etwas bringt, wenn er einhundert Prozent Leistung bringen kann. Natürlich gibt es Fussballer, die ihre Mitspieler allein mit ihrer Präsenz auf dem Rasen auf ein ­höheres Niveau heben – auch Behrami kann das im Nationalteam. Doch seine Stärke ist nun mal die Kampfkraft, also genau das, was es in den Spielen gegen Nordirland ganz besonders braucht. Ausspielen kann er sie aber nur, wenn er voll fit ist. Da muss der Spieler mit sich selber ehrlich sein. Er muss spüren, ob er wirklich gesund ist. Ist er das nicht, muss er es dem Trainer sagen, der ihn dann kaum aufstellen wird. Ich glaube nicht nur, dass Behrami das Hinspiel in Nordirland verpassen wird. Ich zweifle auch daran, dass er am Sonntag im Rückspiel auflaufen kann, die Zeit ist einfach zu knapp.

Georges Bregy: Er erzielte 1994 das erste WM-Tor der Schweiz seit 28 Jahren. Bild: Keystone

Adrian Knup, wie muss ein Stürmer in entscheidende Spiele steigen?

Als Profi erzählt man immer, alle Spiele seien gleich wichtig, man sei immer gleich konzentriert. Natürlich stimmt das nicht. Solche K.-o.-Spiele sind sehr speziell, auch für Spieler, die sonst in grossen Ligen spielen. Es gibt kein Patentrezept, wie man trotz aller Konzentration locker bleibt. Mir hat es geholfen, Spielsituationen im Voraus zu visualisieren. Was kann auf mich zukommen an Positivem oder Negativem? So wirst du im Match nicht mehr überrascht. Im Training kannst du Automatismen vor dem Tor einüben. Aber das Spiel kannst du nicht simulieren. Da brauchst du die Grinta, den Willen, den Ball reinzuhauen. Vor allem darfst du nicht hadern, wenn es erst nicht läuft. Die Schweizer sollten den positiven Druck sehen: Sie können zu Fussballhelden werden.

Adrian Knup: Erzielte 26 Tore in seiner Nationalteam-Karriere. Bild: Keystone

(Tages-Anzeiger)