BaZ: Raphael Wicky, Ihr Vorgänger Urs Fischer hat Sie vor Ihrem Amtsantritt im Haifischbecken willkommen geheissen. Wie viele Haie sind Ihnen denn bisher über den Weg geschwommen?

Raphael Wicky: Ich weiss ja nicht genau, wie Urs das damals gemeint hat. Aber ich empfinde mein Umfeld bislang überhaupt nicht als Haifischbecken. Trainer beim FCB zu sein, ist eine schöne, anspruchsvolle Aufgabe. Eine, die auch mit viel Druck von aussen verbunden ist, das ist ja klar. Aber weil ich seit dem Sommer keine Medien mehr zum Thema FC Basel konsumiere, erreicht mich ein grosser Teil der Kritik gar nicht erst. Und ich gehe schon davon aus, dass es die immer mal wieder gibt.

Sie lesen keine Zeile, die über Sie oder den FCB geschrieben wird?

Ich habe in den letzten vier Monaten nicht einen Artikel gelesen.

Kann man sich komplett abschotten?

Ja, das geht sogar ganz gut. Ich habe gleich am Anfang intern gesagt, dass man mir die Mail mit dem FCB-Medienspiegel gar nicht schicken soll. Im Sommer habe ich auch bewusst alle Apps von meinem Handy gelöscht. Natürlich lese ich nach wie vor Artikel in anderen Medien, auch zum Fussball. Es ist doch klar, dass ich mitbekomme, wenn Neymar für über 200 Millionen Franken von Barcelona nach Paris wechselt. Aber zum FCB will ich nichts lesen, das macht meine Arbeit nicht besser oder schlechter.

Handeln Sie aus Selbstschutz?

Ja. Ich weiss, dass mich diese Dinge belasten könnten, denn sie haben mich als Spieler schon belastet. Als Spieler kannst du dich dem allerdings fast nicht entziehen. Und ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen: Jeder Spieler ist sehr sensibel, jeder! Sogar die, von denen alle finden, sie seien cool drauf. Wenn du jeden Tag von anderen beurteilt wirst, dann belastet dich das. Und wenn ich als Trainer alles lese, würde ich zwangsläufig verschiedene Dinge aufnehmen. Ich würde mir Gedanken machen, ob die Noten der Spieler stimmen – und ich würde mich dabei auch in meiner eigenen Sichtweise beeinflussen lassen. Zudem wäre ich im Umgang mit Journalisten und Spielern nicht mehr gleich unvoreingenommen.

Sind Trainer auch sensibel?

Das ist doch klar. Jeder Mensch ist sensibel, und als Trainer wird man genauso bewertet wie als Spieler. Aber sehen Sie: Ich kann jetzt ganz normal mit Ihnen hier sitzen, ohne Hintergedanken, weil Sie vor ein paar Wochen mal was geschrieben haben, mit dem ich nicht einverstanden bin. Kritik ist okay, damit habe ich überhaupt kein Problem. Erst wenn Journalisten einem Antworten in den Mund legen wollen oder nach Geschichten suchen, wird es für mich schwierig. Und ich merke auch ohne nachzulesen, wenn das der Fall ist.

Aber das Haifischbecken FCB hört ja nicht bei den Medien auf. Es gibt auch Einflüsse, denen Sie sich nicht entziehen können.

Was meinen Sie?

Zum Beispiel Pfiffe der eigenen Fans im Stadion. Die gabs im Nachwuchs nicht.

Ach, ich war zehn Jahre in der Bundesliga und bin mehr als einmal ausgepfiffen worden. Ich weiss, wie das Geschäft läuft und kann das einschätzen. Mir ist doch klar, dass ich nicht in den Himmel gelobt werde, wenn wir ein Heimspiel gegen Lausanne verlieren. Diese Logik habe ich in mir und empfinde es auch in dieser Hinsicht nicht als Haifischbecken.

Und wenn Sie persönlich auf der Strasse kritisiert werden?

Als Cheftrainer werde ich noch mehr erkannt und häufiger angesprochen. Aber in 90 Prozent der Fälle ist das positiv. Natürlich sagt auch mal einer, dass ihm was nicht passt. Aber damit kann ich umgehen, keine Angst.

Ihr Leben hat sich also kaum verändert?

Nein, ich denke, dass ich immer noch der Gleiche bin. Ich gehe immer noch im Gundeli einkaufen, fahre immer noch mit dem Velo durch die Stadt, gehe immer noch an denselben Orten etwas essen und führe immer noch ein normales Leben.

Und trotzdem muss es Dinge geben, die Sie überrascht haben.

(Überlegt) Nein, wirklich nicht. Die Arbeit auf dem Rasen ist ja nicht anders als im Nachwuchs: Natürlich tastet man sich am Anfang etwas ab, lernt die Spieler kennen. Aber irgendwann ist man im Rhythmus, auch die Anweisungen und Inputs sind dann gleich wie in der U21. Was hingegen ganz anders ist, was aber auch nicht unerwartet kam, ist das Management eines Teams mit gestandenen Spielern aus der ganzen Welt. Das sind grössere Egos als im Nachwuchs und auch ganz unterschiedliche Probleme einzelner Spieler. Und der Rhythmus ist anders, wenn wir vor den Spielen ins Hotel gehen, solche Sachen. Es ist alles ausgefüllter, intensiver – und dadurch anspruchsvoller.

Da bleibt kaum Zeit, um abzuschalten.

Klar. Ich habe mir stets bewusste Auszeiten genommen, bin regelmässig 30, 40 Minuten joggen gegangen. Aber ich muss sagen, dass 2017 ein ziemlich unsportliches Jahr war.

Was ist die Alternative?

Mir ist es wichtig, ein normales Leben neben dem Fussball zu führen. Wenn ich die Chance habe, gehe ich gerne nach Hause, ins Wallis, treffe Familie und Freunde. Oder ich halte mir einen Abend frei und gehe ins Kino. Diese Pausen sind mir sehr wichtig – auch wenn es oft vorkommt, dass man abschweift und dann doch wieder auf dem Rasen ist. Als Trainer hinterfragt man ohnehin sehr viel, erst recht, wenn man nicht gewinnt.

Wie muss man sich Raphael Wicky und seine Gedanken denn nach dem 1:2 in St. Gallen im September vorstellen?

Das war es gar nicht so schlimm, weil ich gesehen habe, dass wir mit der nötigen Effizienz noch mal in dieses Spiel zurück hätten kommen können.

Was war denn die schlimmste Phase?

Die Heimspiel-Niederlage gegen Lausanne, da gabs eine kurze Nacht.

Was heisst das?

Wir hatten schon das Heimspiel gegen Lugano nicht gewonnen, dann das Heimspiel gegen Lausanne nicht gewonnen. Da hinterfragt man sich, diskutiert. In so einem Moment sind alle im Staff unzufrieden, nicht nur der Raphi. Wir sind an diesem Abend bis tief in die Nacht im Stadion gesessen, bis zwei oder drei Uhr. Und um sieben Uhr morgens waren schon wieder alle im Büro.

Eine Woche später folgte das Cupspiel in Chiasso, dann der 1:0-Sieg gegen den FC Zürich. Wir behaupten zwar, dass Sie ein mutiger Trainer sind – aber in diesen beiden Spielen hat Sie der Mut dann ein bisschen verlassen.

Warum?

In Chiasso sind Sie mit der nahezu besten Aufstellung auf Nummer sicher gegangen. Und gegen den FCZ hat sich der FCB ein Stück weit von seinen spielerischen Idealen verabschiedet.

(Überlegt) Natürlich war das eine Phase, in der ich mir gut überlegen musste, ob ich acht Spieler auswechsle. Ist das ein Moment, in dem ich vier 19-jährige Spieler ins kalte Wasser werfe? Tue ich den Spielern damit einen Gefallen? Aber ich weiss nicht, ob das mit fehlendem Mut zu tun hat. Es war eher ein Gefühl, dass die Mannschaft in diesem Moment eine gewisse Stabilität braucht.

Hatten Sie da Angst um Ihren Job?

Nein, mit solchen Gedanken bin ich noch nie ins Bett gegangen. Ich weiss auch gar nicht, ob das überhaupt mal irgendwo gefordert wurde. Aber in der Arbeit mit Marco Streller oder Präsident Bernhard Burgener habe ich dieses Gefühl nie bekommen.

Sie und Marco Streller, so hatte man das Gefühl, sind in diesem Moment ziemlich allein gelassen worden. Haben Sie das auch so empfunden?

Ich kann das gar nicht beantworten. Mir ist mal erzählt worden, dass es diesen Vorwurf gibt. Aber ich weiss ja gar nicht, wer wann zu welchem Thema ein Interview gibt. Deswegen hatte ich dieses Gefühl nicht.

Bernhard Burgener sagte, das Team und der Trainer müssten nun liefern.

Ja. Aber sonst habe ich nichts mitbekommen.

Diese schwache Phase sowie das 5:0 gegen Benfica Lissabon, das Extrem in die andere Richtung, liegen weit zurück. Können Sie vor den letzten Spielen der Hinrunde einordnen, wo das wahre Potenzial des FC Basel liegt?

Irgendwo in der Mitte. Die Wahrheit ist sicher nicht ein 5:0 gegen Benfica, die Wahrheit ist aber ganz bestimmt auch nicht ein 1:2 im Heimspiel gegen Lausanne. Das ist der Nebeneffekt dieses Vereins, bei dem sich im Sommer so viel geändert hat: Es kann jederzeit auf die eine, aber auch auf die andere Seite kippen. Wir sind zwar konstanter geworden. Aber die Bandbreite an möglichen Leistungen ist bislang sehr gross.

Woran liegt das?

Es gibt nun mal viele Stellen, an denen unerfahrene Personen arbeiten, die sich und ihre Position noch finden müssen. Da schliesse ich mich gar nicht aus. Wenn wir bei den Spielern bleiben, dann hat man erkannt, was für ein Potenzial sie haben. Aber man muss akzeptieren, dass es Spieler gibt, die drei Tage nach einem 5:0 gegen Benfica ihre Leistung nicht in dieser Art bestätigen können. Gerade bei jungen Spielern ist dies völlig normal, während gestandene Profis in diesen Situationen eher ein gewisses Standard-Level abrufen können. Dieses Auf und Ab ist der Grund, dass wir aktuell sieben Punkte hinter YB zurückliegen, und daran müssen wir jetzt arbeiten, um den Rückstand zu verringern – oder zunächst einmal dafür zu sorgen, dass er bis zur Winterpause nicht noch anwächst.

Konstanz lässt sich aber bekanntlich nur schlecht trainieren.

Das stimmt. Die Spieler müssen Erfahrungen sammeln, reifer werden. Wir dürfen ja nicht vergessen. Im Sturm spielt im Moment der 20-jährige Albian Ajeti mit dem 20-jährigen Dimitri Oberlin und dem 20-jährigen Cedric Itten. Dann ist da noch der 23-jährige Mohamed Elyounoussi und der 24-jährige Kevin Bua, der fast ein ganzes Jahr lang verletzt war. Auf diesen Spielern lastet in der Offensive fast der gesamte Druck und uns fehlt im Moment Ricky van Wolfswinkel, der uns gewisse Dinge garantiert.

Was meinen Sie?

Bei Ricky wissen wir, dass er 15 Tore schiesst, wenn alles normal läuft. Das hat er über Jahre in verschiedenen Ligen bewiesen. Bei Seydou Doumbia wusste in der letzten Saison jeder, dass er 20 Tore schiesst. Bei Marc Janko das Gleiche. Aber bei den jungen Spielern fehlen diese Erfahrungswerte. Sie können in einem Spiel explodieren, wie das bei Dimitri gegen Lissabon der Fall war. Aber ihnen fehlt noch die Konstanz.

Wundertüte FCB!

Wundertüte? Ich würde das nicht so nennen.

Wie wichtig wäre ein Heimsieg gegen Moskau für diesen Prozess gewesen?

Ein Sieg hätte natürlich unglaublich viel Kredit für die Spieler und für das Projekt als Ganzes gegeben. Andererseits ändert das für die Liga gar nichts. Es ist ja nicht so, dass wir mit einer vorzeitigen Qualifikation gegen Manchester United acht Spieler geschont hätten. So war das 1:2 allerdings ein Beispiel, wie schnell es wieder in die andere Richtung gehen kann.

Diese Schwankungen sind für den FCB-Fan nach den letzten Jahren ungewohnt. Dieses Auf und Ab, die Ungewissheit vor fast jedem Spiel, hat man schon länger nicht mehr erlebt.

Das ganze Gebilde ist noch fragil, erst recht in einer Phase, wo nahezu alle drei Tage ein Spiel in einem anderen Wettbewerb ansteht. Das ist für eine so unerfahrene Mannschaft nicht einfach. Schwankungen sind da normal. Sobald wir nur fünf, zehn Prozent nachlassen, reicht es nicht mehr, um die Spiele zu gewinnen. Das ist es wohl, was Sie dazu bringt, den FCB als Wundertüte zu bezeichnen.

Sie als Trainer wird es Nerven kosten, wenn Sie einem Spieler wie Oberlin zusehen, der noch so starke Schwankungen in seinen Leistungen hat, im einen Spiel jeden Schuss versenkt und im nächsten kaum zu sehen ist.

Das sehe ich nicht so. Denn egal, wie Dimi spielt, er bietet mir immer und überall auf dem Platz eines: ein hohes Mass an Intensität.

Aber auch ein hohes Mass an Unberechenbarkeit. Wenn er mit dem Ball am Fuss lossprintet, scheint er jeweils selbst nicht zu wissen, was er als Nächstes tun wird.

Spielertypen wie Oberlin wissen selber nicht immer, was als Nächstes passiert. Sie handeln instinktiv. Das macht sie unberechenbar, das kostet ab und zu Nerven – aber vor allem ist es eine Stärke. Dimitri wird mit zunehmender Erfahrung ruhiger, klarer werden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er mal so abgeklärt spielt wie Ricky, dafür ist er einfach ein anderer Spielertyp. Bei Breel Embolo war das doch ähnlich. Der hat manchmal einfach seinen Körper eingesetzt, das Bein reingestellt, ohne zu wissen, warum er das überhaupt macht. Solchen Spielern muss man ihre Freiheiten geben. Wenn du sie in ein System pressen willst, nimmst du ihnen gleichzeitig einen grossen Teil ihrer Stärken, ich habe das als Spieler selbst erlebt.

Bei Ihnen selbst?

(Lacht) Ach was, wenn ich den Ball bekommen habe, da wussten ja immer schon alle, dass ich ihn fünfzehn Meter quer zum nächsten Mitspieler schiebe. Ich war keiner, der Spiele entscheiden konnte. Aber mit Sergej Barbarez hatten wir einen Spieler, der einen genialen Pass nach dem anderen spielen konnte. Aber dann sind auch mal vier, fünf Versuche direkt beim Gegner gelandet.

Ist Oberlin derjenige Spieler, der in dieser kurzen Zeit die grösste Entwicklung hingelegt hat?

Ich kann keinen herausstreichen. Auch Albian hat seine Sache gut gemacht, wenn auch nicht so spektakulär, eben weil er ein anderer Spielertyp ist. Raoul Petretta und Blas Riveros haben sich stark entwickelt, jeder auf seine Weise.

Überhaupt schien die Defensive zuletzt deutlich gefestigter.

Das sehe ich anders. Wir haben auch zu Beginn der Saison wenige Chancen zugelassen. Ich erinnere mich noch gut an die ersten Spiele: Luzern hat keine Chance, bis wir ein Eigentor erzielen. GC schiesst zweimal aufs Tor, dann steht es plötzlich 3:2. Lausanne verwandelt aus dem Nichts einen Freistoss und das Spiel kippt. Auch gegen Moskau und YB haben wir zuletzt nicht viel zugelassen. Aber wir haben Fehler gemacht, die dann umgehend bestraft worden sind.

Auf der Suche nach der Konstanz haben Sie Van Wolfswinkel als wichtigen Spieler genannt, der jetzt nicht helfen kann. Ein anderer ist Matias Delgado.

Ja, bei ihm ist es das Gleiche. Er wäre ein Spieler, der unsere Schwankungen etwas ausgleichen könnte. Auch bei ihm gilt: Er gibt dir mit ziemlicher Sicherheit 20 Skorerpunkte.

Wie sehr hat sein Rücktritt Ihre Pläne über den Haufen geworfen?

Sehr. Mati war ein zentraler Punkt in meiner Planung. Ich habe ihn vor der Saison gefragt, ob er dazu bereit wäre, eine andere Position einzunehmen, etwas weiter zurückgezogen. Die Idee wäre gewesen, ihn ähnlich wie Andrea Pirlo einzusetzen.

Würden wir einen anderen FCB sehen, wenn Delgado noch spielen würde?

In bestimmten Spielen sicher. In Partien, in denen wir die meiste Zeit den Ball am Fuss haben. Aber klar ist auch, dass er nicht der richtige Typ gewesen wäre, wenn du in der Champions League kaum mal den Ball hast. Zum Beispiel gegen Manchester. Das wäre mit seiner Athletik schwer geworden. Das wusste er aber auch.

Die Pläne für Delgado könnte man ja wiederbeleben, wenn man im Winter einen ähnlichen Spieler verpflichtet.

Spielertypen wie Mati gibt es aber eigentlich nicht mehr.

Gibt es sonst Anzeichen, dass sich das Kader im Winter verändert? Omar Gaber und Alexander Fransson dürften im Hinblick auf die WM eine Veränderung suchen und Davide Callà wird mit seinen Einsatzzeiten auch kaum zufrieden sein.

Es wird im Winter sicher die eine oder andere Diskussion geben. Wie Sie sagen: Da sind zum einen die Nationalspieler, die sich im Hinblick auf die WM empfehlen wollen und die Bedingungen dafür beim FCB aktuell vielleicht nicht sehen. Und es gibt sicher auch andere Spieler, die mit ihrer Rolle nicht zufrieden sind. Aber im Moment stehen unsere Spiele im Vordergrund.

Am Samstag heisst der Gegner FC Sion, ein Club, mit dem Sie viel verbindet. Aber ist das Spiel trotzdem noch besonders?

Nein, eigentlich nicht mehr. Natürlich ist das Wallis meine Heimat und ich habe dort noch immer viele Freunde. Aber nach so vielen Jahren und Duellen gegen Sion ist es ein Spiel wie jedes andere. (Basler Zeitung)