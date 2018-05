Der RTV und das liebe Geld vom Staat

Selbst im Moment der Freude, der Erleichterung auch, als die Handballer des RTV Basel am Samstag den Aufstieg in die Nationalliga A geschafft hatten, wurde in der Rankhofhalle bereits wieder getuschelt. Grund dafür war der goldene Pokal, den die Spieler stolz dem Publikum präsentierten. Dieser wurde nicht von der Liga offeriert, sondern ist vom Club selbst angeschafft worden. Die Tuschler spotteten, nicht ganz unberechtigt, wenn auch übertrieben, dass die Realturner dieses Geld lieber anders ausgegeben hätten.

Schliesslich ist es ja so, dass trotz der Promotion die Herausforderungen für den Traditionsverein nicht weniger werden. In erster Linie geht es um nichts anderes als die Finanzierung der nächsten Spielzeit. Denn die Basler möchten ihr Aufstiegsteam, mit dem sie die Nationalliga B nach Belieben dominiert haben, beisammenhalten und noch etwas verstärken. Dafür brauchen sie Geld, und dieses ist bei den Schwarzweissen in der Vergangenheit bekanntlich stets knapp gewesen (siehe Box).

Klar ist erfahrungsgemäss: Mit einem NLA-Team ist die Akquisition von Sponsoren einfacher. Das bestätigen auch die Verantwortlichen des Clubs, die in der Region gut vernetzt sind. Aber auch sie wissen natürlich, dass im Handball keine verrückt hohen Beiträge fliessen werden. Deshalb ist der Verein bereits vor dem Auftakt der Best-of-five-NLB-Playoffserie gegen Baden beim Swisslos-Sportfonds des Kantons Basel-Stadt vorstellig geworden. Mal wieder. Mit einem Gesuch, in dem der RTV für die kommende Saison aus diesem Topf der Lotteriegelder die stolze Summe von 250 000 Franken beantragt.

Der Plan B des Vereins

Dieser Zustupf ist für die Basler eigentlich unerlässlich, wollen sie in der Nationalliga A konkurrenzfähig sein. Mündlich liess der RTV darum durchblicken, dass er bei negativem Bescheid einen Plan B habe. Allerdings hört sich dieser nicht übermässig attraktiv an: Fliesse kein Geld, werde das Team aus Junioren gebildet, die kaum Geld kosten – und so der erneute Abstieg bewusst in Kauf genommen.

Das aber wollen die Realturner freilich verhindern, sie sind nach ihrem Verständnis in den letzten Jahren zu oft mit dem Lift rauf und runter gefahren. Präsident Alex Ebi sagt zu Recht, dass es von der Wahrnehmung her gar keine grosse Rolle spiele, ob der RTV in der NLA ganz hinten oder in der NLB ganz vorne agiere. Um attraktiver zu werden, müsste der Verein nachhaltig in der obereren Hälfte der höchsten Liga klassiert sein.

Die Summe des Leuchtturms

Dafür braucht es die nötigen Spieler. Zum Beispiel einen Leistungsträger und Routinier, wie Profi Rares Jurca einer ist. Noch können die Basler dem Rumänen, dem teuersten Spieler im RTV-Kader, aber kein vernünftiges Angebot machen – das geht nur, wenn die Sportfonds-Gelder fliessen. Dasselbe gilt für den Kroaten Tibor Jurjevic, den man gerne behalten würde, und natürlich auch für zwei bis drei Neuzugänge, die geplant sind.

Nun, es ist durchaus legitim, sich möglichst viel Unterstützung zu erbitten, aber beim RTV ist die Abhängigkeit vom Kanton ungesund gross. Der Verweis, ohne Staatshilfe sei ein konkurrenzfähiges Team nicht finanzierbar, kann auch als Drohung verstanden werden. Bisher hat das zumindest energische und hartnäckige Vorgehen meist erfolgreich geendet. Denn die Realturner haben in den letzten Jahren bereits viel Geld erhalten. Unmengen an Geld, wenn es in Relation gesetzt wird. Zum Beispiel 2016, als der RTV A-klassig war und stolze 400'000 Franken bewilligt bekam. Dass am Ende «nur» 300'000 Franken ausbezahlt wurden und ein Teil des Restbetrags später in Tranchen überwiesen wurde, hat damit zu tun, dass beim Basler Swisslos-Sportfonds ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat.

Wurde unter Regierungsrat Christoph Eymann auch in dessen letztem Amtsjahr der «Leuchtturmgedanke» gefördert und einzelne wenige Vereine mit grosszügigen Beträgen unterstützt, ist die jetzige Führung unter Conradin Cramer dafür besorgt, dass das Geld mehrheitlich der Sportart direkt und nicht mehr punktuell einzelnen Vereinen zukommt. «Im Handball bedeutet dies, dass der Swisslos-Sportfonds zum Beispiel das Leistungszentrum Handball Nordwest unterstützt, bei dem mehrere Vereine mit ihren Sportlerinnen und Sportlern mitmachen», sagt Simon Thiriet, der Sprecher des Basler Erziehungsdepartements, dem der Swisslos-Sportfonds angegliedert ist.

Die Transparenz im Baselbiet

Thiriet sagt aber auch, dass der RTV im Vergleich mit anderen Basler NLA-Teams «neben dem FC Basel klar am besten dastand». Nun sollen auch Team-Sportarten wie Unihockey oder Volleyball von diesen Geldern profitieren, da in diesen Disziplinen ebenso vorzügliche Nachwuchsarbeit geleistet wird – und in denen die Fanionteams auf dem Sprung in die Nationalliga A stehen.

Anders – und um einiges transparenter – sind die Swisslos-Sportfonds-Zuschüsse im Baselbiet geregelt. Die Obergrenze für Spitzensport-Teams beträgt dort pro Saison maximal 18 000 Franken. Abhängig sind die Beträge von Faktoren wie der Sportarten-Einstufung durch Swiss Olympic, der Platzierung in der Tabelle, dem Budget oder der Anzahl an ausgebildeten Trainern. So erhielten die A-Ligisten Starwings (Basketball) und Sm’Aesch-Pfeffingen (Volleyball) 2016 je 16'200 Franken.

Die Sache mit dem Nachwuchs

Auffallend ist, dass beim RTV dieses Geld vor allem für die Finanzierung der ersten Mannschaft benötigt wird. Das ist legitim, da die Swisslos-Sportfonds-Gelder gemäss Thiriet nicht zweckgebunden verwendet werden müssen. Trotzdem stösst dies anderen regionalen Vereinen sauer auf, die sich wie der RTV an der Junioren-Gemeinschaft HSG Nordwest beteiligen. Die HSG Nordwest vereint die besten regionalen Junioren in Spitzenteams – ein Projekt, das vor sieben Jahren vom TV Birsfelden initiiert worden ist.

Als an einem Elternabend der HSG Nordwest vor wenigen Wochen ein Vater wissen wollte, weshalb der RTV in dieses funktionierende Juniorenmodell im Gegensatz zum TV Birsfelden keine 25 000 Franken einbezahle, liess das anwesende RTV-Vorstandsmitglied die Versammlung wissen, dass man wohl etwas beisteuern würde, wenn dieses Geld in der Vereinskasse vorhanden wäre … Die einzige Leistung des RTV an die HSG Nordwest ist, dass die besten regionalen Junioren zweimal pro Woche in der vom RTV gebuchten Halle trainieren dürfen.

Im Gegenzug möchte der RTV aber von diesen Talenten profitieren und ihnen ermöglichen, in der NLA zu spielen. Dafür zahlen die Realturner die marktübliche Ausbildungsentschädigung, wenn sie einen HSG-Junior an sich binden möchten. Davon machte der RTV bislang bei zwei Neuzugängen Gebrauch und überwies dafür rund 10 000 Franken. Ein Betrag, der wesentlich tiefer angesetzt ist als die jährliche Gebühr, die er für das regionale Nachwuchs-Konstrukt zu entrichten hätte.

Basels beste Handballer sorgen also auch nach Saisonschluss wieder einmal für einigen Gesprächsstoff. Entscheiden über den Antrag des RTV wird die Sportfonds-Kommission in ihrer Sitzung vom 20. Juni. An jenem Mittwoch also, an dem der RTV abends im Rankhof einen Sponsorenlauf angesetzt hat. (Basler Zeitung)