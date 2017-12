Das letzte Hurra des Pechvogels

Er war nur kurz, doch Gregory Sciaroni hat ihn erlebt: den Moment der Sinnfrage. Knapp ein Jahr ist es her, als der Tessiner erwachte und sich fragte: «Was war gestern?» Er wusste es nicht mehr.

Es waren die Folgen einer schweren Hirnerschütterung, die Sciaroni im Halbfinalspiel des Spengler-Cups gegen Lugano nach einem Check verspürt hatte. Heute sagt Sciaroni: «Da dachte ich schon kurz, vielleicht sei es Zeit, aufzuhören.»

Es war nicht dieser Vorfall alleine, der Sciaroni zweifeln liess. Sein Leben in Davos, das 2009 mit dem Transfer vom Stammclub Ambri begann: Es war in den letzten vier Jahren eine nicht enden wollende Leidenszeit, in der der Stürmer jeweils nur in rund der Hälfte der Spiele dabei war. Ansonsten war er verletzt. Es kam viel zusammen, auch weil Sciaroni einen physischen Stil pflegt, der weder Gegner noch ihn selbst schont.

«Ich hatte Glück»

Oft war Pech im Spiel, wie exakt ein Jahr vor dem Zwischenfall gegen Lugano: Ebenfalls im Spengler-Cup-Halbfinal zog sich Sciaroni eine äusserst komplizierte Handgelenksverletzung zu, weil seine Hand zwischen die damals noch altmodische Davoser Bande mit dem breiten Handlauf und einen gegnerischen Stock gequetscht wurde.

Diese Blessur konfrontierte ihn ein erstes Mal mit einem möglichen Karriereende. Damals sagte Sciaroni: «Meine Verletzung war eine der schlimmsten, die an der Hand möglich ist. Und wenn du dann hörst, dass es ein medizinisches Wunder wäre, wenn du wieder spielen könntest, dann ist es doch normal, dass dein Kopf voller wilder Gedanken ist.» Heute sagt er: «Ich kann meine Hand wieder voll bewegen, ich hatte Glück.»

Der Wunsch, durchspielen zu können

Dieser 91. Spengler-Cup, er ist Sciaronis achter und letzter. Er wird ab nächster Saison für den SC Bern spielen. Dorthin wechselt er, weil nach Davos «nur Bern, Lugano oder Zürich infrage kommt – ein erfolgreicher Club».

Und Sciaroni wechselt, weil er etwas sucht, das er nicht genau in Worte fassen kann. «Ich hoffe, das, was ich will, zu finden», sagt er. Am Ende geht es um den Kopf, um Verletzungen: «Vielleicht hilft ein Wechsel. Ich möchte endlich wieder einmal eine ganze Saison durchspielen.»

Ein 1:4 gegen Team Canada

So bestritt Sciaroni gestern wohl das letzte Mal den Spengler-Cup-Klassiker Davos - Kanada; ausser, die Teams treffen im Final erneut aufeinander. Das Duell zwischen dem Turniergastgeber und seinem Erzrivalen war genau jene Art Spiel, in dem Sciaroni früher aufblühte. Dann, wenn es emotional wurde, das Geschehen aus dem Ruder lief.

Wenn er gut war, dann war Sciaroni in Davos stets auf einer Ebene mit Andres Ambühl und den Wiesers: die Motoren des HCD, die unermüdlichen Antreiber. Doch das war zuletzt immer seltener, in den vergangenen Jahren war der 28-Jährige meist damit beschäftigt, nach Verletzungen wieder seine Form zu finden.

Im ersten Spiel des HC Davos gegen Hradec Kralove hatte Sciaroni getroffen, gestern wurde er von Kevin Poulin bei einer «Hundertprozentigen» derart mirakulös um ein Tor geprellt, dass er Kanadas Goalie an Ort und Stelle gratulierte – ein seltenes Bild im Eishockey.

Sciaronis Treffer wäre das 2:3-Anschlusstor gewesen. Davos hatte ein starkes Startdrittel gespielt, dreimal die Torumrandung getroffen und deshalb nur 1:0 geführt. Als das Team Canada im Mitteldrittel aufdrehte, war es effizienter, traf dreimal.

Der Verzicht am 30. Dezember

Am Ende stand ein 1:4 auf der Anzeigetafel, der vielleicht letzte Klassiker Sciaronis endete nicht, wie er es sich erhofft hatte. Wie oft er am Spengler Cup noch spielen wird, ist offen. Heute Freitag im Viertelfinal gegen Hämeenlinna wird Sciaroni dabei sein. Doch weil er sein wieder gefundenes Glück nicht strapazieren will, hat er sich zu einer ungewöhnlichen Massnahme entschieden: Morgen, am 30. Dezember, diesem zweifachen ­Unglücksdatum, wird er passen – egal, ob Davos im Halbfinal spielt oder nicht. (baz.ch/Newsnet)