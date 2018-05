Die Erfüllung der ZSC-Wünsche

Einen knappen Monat nach dem Meistertitel darf ZSC-Sportchef Sven Leuenberger nochmals so richtig jubeln. Er konnte sich und den Zürchern die Personalwünsche erfüllen. Priorität hatte für ihn die Weiterverpflichtung von Kevin Klein, dem Turm in der Abwehr, der ihm Anfang Jahr eigentlich mitgeteilt hatte, er trete zurück. Doch nach dem glänzenden Playoff des Kanadiers, der in der entscheidenden Saisonphase der wertvollste Spieler war, unternahm Leuenberger alles, um ihn zum Bleiben zu überzeugen. Und es gelang ihm nun, den 33-Jährigen dazu zu bewegen, noch eine Saison anzuhängen, ehe er sich mit seiner Familie auf seine Ranch in Ontario zurückzieht.

Cervenka ein Punktegarant

Nach der Zusage Kleins, der als Charaktertyp gilt, auf dem Eis wie in der Garderobe, war die Bahn frei für die Verpflichtung eines Künstlers, der das Powerplay orchestrieren kann. Und dieser Mann heisst Roman Cervenka. Der 32-Jährige stösst vorerst für ein Jahr zu den Zürchern, nachdem er dem HC Davos abgesagt hat. Auch die russische KHL war für den Filigrantechniker eine Option gewesen. Cervenka skorte in den letzten beiden Saisons für Fribourg in 91 Spielen 107 Punkte (34 Tore). Mit ihm und der allfälligen Rückkehr von Robert Nilsson dürfte auch das Überzahlspiel, das im Playoff ein Schwachpunkt war, wieder Aufwind erfahren.

Pestoni muss gehen

Mit den Verteidigern Klein und Maxim Noreau sowie den Stürmern Cervenka, Fredrik Pettersson und Drew Shore haben die Zürcher für nächste Saison fünf Ausländer unter Vertrag. Shore überzeugte in seiner ersten ZSC-Saison zwar meist nicht, doch es deutet nun alles darauf hin, dass sie mit fünf Ausländern in den nächsten Winter starten. Zumal sie dank ihrem Titelsturm ja auch wieder in der Champions League mittun.

Keine Zukunft bei den Zürchern gibt es aber für Inti Pestoni, der noch ein Jahr Vertrag hat. Der Tessiner, der in den ersten beiden Saisons seine Rolle nie fand, hat die Erlaubnis, sich einen neuen Club zu suchen. Falls kein Transfer zustande kommen sollte, müsste er die nächste Saison wohl im Farmteam GCK Lions beginnen. (baz.ch/Newsnet)