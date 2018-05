Die Kanadier nutzen das erste Powerplay zum 1:0

Mit dem Klassiker zwischen den beiden Eishockey-Grossmächten Kanada und Russland als Höhepunkt werden an der WM in Dänemark am Donnerstag die Halbfinalisten ermittelt. Ebenso offen ist auch das Duell USA gegen Tschechien. Die einfachste Aufgabe hat auf dem Papier Titelverteidiger Schweden gegen Aussenseiter Lettland. Dieser Viertelfinal findet am Abend statt.

Der Knüller Russland - Kanada beginnt wie erwartet spektakulär. Die Nordamerikaner können nach gut drei Minuten in Überzahl agieren. Sie nutzen das Powerplay und gehen in der 5. Spielminute durch Colton Parayko in Führung.

In der Partie USA - Tschechien ist nach 10:36 das erste Tor gefallen. Patrick Kane bringt das US-Team in Front. Zuvor liessen die Tschechen ein Powerplay ungenutzt. (ddu)