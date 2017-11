Entwarnung bei Nilsson

Kaum hatte das Playoff begonnen, fiel ZSC-Topskorer Robert Nilsson mit einem Innenband-Riss aus. Und ohne seine Geniestreiche scheiterten die Zürcher im vergangenen März im Viertelfinal mit 2:4 an Lugano. Deshalb schwante Beobachtern Böses, als der Schwede am Freitag in Lausanne im Verlaufe des Mitteldrittels ausfiel und durch Inti Pestoni ersetzt wurde. Nach der Untersuchung konnte Teamarzt Gery Büsser nun Entwarnung geben: Nilsson wird den Zürchern nicht länger fehlen, er erlitt nur eine Rückenprellung. Ob er am Sonntag im Heimspiel gegen den HC Davos wieder mittun kann, ist fraglich. Aber nächste Woche sollte der 32-Jährige wieder spielbereit sein.

Schädelprellung bei Suter

Sicher fehlen wird den Zürchern gegen den HCD Pius Suter. Der Mittelstürmer wurde von Lausannes Dario Truttmann im Startdrittel mit einem Faustschlag gegen den Kopf aufs Eis gewuchtet, spielte die Partie aber fertig. Doch wegen einer Schädelprellung muss Suter nun einige Tage pausieren. Als Truttmann auf der Strafbank sass, drehten die ZSC Lions die Partie mit den Toren vom 1:2 zum 3:2. (baz.ch/Newsnet)