Genonis grosse Tat in Kopenhagen

Wir schreiben die 32. Minute im Halbfinal-Duell Kanada gegen die Schweiz in Dänemarks Hauptstadt. Anthony Beauvillier, NHL-Profi von den New York Islanders, kommt von der rechten Seite für einmal frei zum Schuss. Aber mit einem sogenannten Big Save verhindert Leonardo Genoni, der sein tägliches Brot als Goalie beim SC Bern verdient, den 2:2-Ausgleich. Der Kanadier schüttelt nach der Tat des Schweizer Torhüters nur noch den Kopf.

Der ehemalige Nationalmannschafts-Goalie und heutige SRF-Experte Lars Weibel ist des Lobes voll über den gebürtigen Kilchberger: «Er zeigt eine exzellente Performance.» Und zu recht wird Genoni am Ende des Spiels zum besten seines Teams gewählt. Die Quote des Schweizer Schlussmannes in dieser Partie: sagenhafte 95,56 Prozent.

Die Erinnerungen an «Tinu» Gerber

Genonis Tat, aber auch weitere Abwehraktionen in diesem Spiel erinnern stark an die Leistung von Martin Gerber gegen das Mutterland des Eishockeys im Rahmen des olympischen Turniers 2006 von Turin. Goalie Gerber machte einen Big Save gegen Rick Nash, der viral ging, und war neben dem zweifachen Torschützen Paul Di Pietro mit seinen 50 Paraden der Matchwinner der Schweiz beim sensationellen 2:0-Erfolg gegen die Stars aus der National Hockey League. Der Sieg wurde später als «Wunder von Turin» bezeichnet.

