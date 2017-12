HCD führt im rassigen Duell

Der HC Davos hat die letzten drei Meisterschaftsspiele gewonnen und ist in der Tabelle der National League auf Rang 3 geklettert. Das gibt Mumm für das eigene Turnier in der Altjahreswoche. Die Aufgabe gegen Mountfield HK ist eine knackige: Die Tschechen spielen in der Meisterschaft sehr solid und haben gegen die Kanadier gestern Abend zwar knapp verloren, aber dennoch überzeugt. Routinier Jaroslav Bednar (41) fehlt krankheitshalber.

Arno Del Curto gibt Leistungsträgern wie Andres Ambühl oder Enzo Corvi heute Abend frei. Der HCD-Trainer will sie schonen. Er hofft, dass er keine verletzten Spieler in dieser Woche beklagen muss.

Das 1. Drittel geht los. Und es beginnt mit einem Davoser Paukenschlag: Die amerikanische SCB-Aushilfe Morin trifft mit einem satten Schuss nach 37 Sekunden. Wow – da geht ja gleich die Post ab. Und der HCD sorgt weiter für Tempo und macht Druck. Verstärkungsspieler Sallinen wäre beinahe der zweite Treffer gelungen (4.). (fal)