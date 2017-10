Hier schiesst Hischier seine ersten NHL-Tore

Der Moment würde kommen, er war in Nico Hischiers Saison wohl fest eingeplant. Nur wusste man nicht genau, wann der Nummer-1-Draft der New Jersey Devils zuschlagen wird. In der Nacht auf Freitag war es dann so weit. Gegen die Ottawa Senators erzielte der Walliser nach nur 2:30 Minuten sein erstes NHL-Tor.

Und er liess das zweite gleich folgen. Nur zwei Minuten nach seinem Führungstreffer und dem darauf folgenden Ausgleich der Senators erwies sich der 18-Jährige als gedankenschnell und stocherte den Puck zur 2:1-Führung unter die Latte. Zwei wichtige Tore, schliesslich gewannen die Devils 5:4. Der Assistgeber zum Game-Winner von Verteidiger John Moore: klar, Nico Hischier.

Nach sieben absolvierten Spielen stehen die New Jersey Devils in der Metropolitan Division mit 12 Punkten auf Platz 1. Auch ein Verdienst von Hischier, der nun wohl mit Gratulationen überschüttet wird. So auch von Goalie Keith Kinkaid:

What a comeback Win for #njdevils! Congrats ????????on your 1st 2 NHL Goals! ????with 4 ????'s. ????with 1G/1A. ??big tying goal.?the OT specialist w/GWG! — Keith Kinkaid (@Blockaid1) 20. Oktober 2017

(mro)