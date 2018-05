Kanada und die USA ziehen in Halbfinals ein

Kanada entschied an der WM in Dänemark das spektakuläre Viertelfinal-Duell gegen Russland mit 5:4 nach Verlängerung für sich und wartet nun im Halbfinal auf Finnland oder die Schweiz. Ryan O'Reilly entschied die Partie; Superstar Connor McDavid (3 Assists) machte den Unterschied aus. O'Reilly lenkte in der 65. Minute im Powerplay den Querpass von McDavid zum Siegtreffer ins Tor. O'Reilly gestand hinterher, dass er eigentlich «nichts gemacht» habe. «Es ist schier unglaublich. Ich weiss nicht, wie Connor (McDavid) es geschafft hat, den Pass zu mir durchzubringen. Ich stand vor dem Tor mit dem Stock in der Hand. Er hat mich angeschossen und das Tor eigentlich ganz alleine gemacht», sagte der Matchwinner.

Schon die ersten beiden Goals hatte McDavid brillant vorbereitet. Kanada verspielte aber die 2:0-Führung und liess die Russen insgesamt dreimal ausgleichen. Dennoch stehen die «Canadiens» wieder im Halbfinal. Sie streben in Kanada die vierte WM-Medaille hintereinander an und die erste goldene seit 2016.

Vom Helden zur tragischen Figur

Russland hingegen verpasste die Krönung einer Saison, in der sie in Pyeongchang Gold geholt hatten. Einzig Schweden 2006 gewann im gleichen Jahr Gold an Olympischen Spielen (Turin) und an der Weltmeisterschaft (Riga).

Die tragische Rolle bei den Russen übernahm Kirill Kaprissow, der in Südkorea im Final das siegbringende Tor gegen Deutschland erzielt und in Dänemark die meisten russischen Tore geschossen hatte. Kaprissow leistete sich in der Verlängerung jene Strafe, welche die Kanadier zum Siegtor ausnützten. «Meine Strafe hat die Partie entschieden», so Kaprissow, «ich hätte mich bei der entscheidenden Szene einfach raushalten sollen.»

Kane ist der Matchwinner für die USA

Ebenfalls in den Halbfinals stehen die USA nach einem 3:2-Sieg gegen Tschechien. Patrick Kane schoss die Amerikaner mit zwei Treffern in die nächste Runde, in der sie auf Schweden oder Lettland treffen.

Nachdem er seine Mannschaft bereits 1:0 (11.) in Führung gebracht hatte, schoss er in der 47. Minute auch gleich den Siegtreffer. Den USA gelang damit die Revanche für die 2:3-Niederlage nach Penaltyschiessen im Viertelfinal des olympischen Turniers.

Spieltelegramme:

Russland - Kanada 4:5 (0:1, 2:1, 2:2, 0:1) n.V.

Kopenhagen. - 9017 Zuschauer. - SR Lemelin/Rantala (AUT/FIN), Oliver/Sormunen (USA/FIN). - Tore: 5. Parayko (McDavid, Eberle/Ausschluss Andronow) 0:1. 32. Nugent-Hopkins (McDavid, Parayko/Ausschluss Andronow) 0:2. 33. Michejew (Anissimow, Saizew) 1:2. 38. Barabanow (Dadonow) 2:2. 48. Turris (Schwartz) 2:3. 49. Andronow (Saizew, Soschnikow) 3:3. 53. Dubois (Jost) 3:4. 55. Anissimow (Grigorenko, Saizew) 4:4. 65. (64:57) O'Reilly (McDavid, Ekblad/Ausschluss Kaprissow) 4:5. - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Russland, 1mal 2 Minuten gegen Kanada. - Russland: Schestjorkin; Kisselewitsch, Gawrikow; Nesterow, Saizew; Bereglasow, Jakowljew; Chafisullin; Kaprisow, Dazjuk, Gussew; Anissimow, Butschnewitsch, Grigorenko; Kablukow, Dadonow, Barabanow; Soschnikow, Michejew, Schalunow; Andronow. - Kanada: Kuemper; Vlasic, Parayko; Edmundson, Ekblad; Nurse, Murray; Pulock; Turris, Schwartz, O'Reilly; Schenn, Nugent-Hopkins, McDavid; Bailey, Dubois, Jost; Eberle, Pageau, Barzal; Horvat. - Bemerkung: 64. Timeout Kanada.

USA - Tschechien 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

Herning. - 4846 Zuschauer. - SR Kaukokari/Kubus (FIN/SVK), McCrank/Suominen (CAN/FIN). - Tore: 11. Kane (Ryan) 1:0. 13. Atkinson (Bonino, Gaudreau) 2:0. 25. Repik (Faksa, Gudas) 2:1. 31. Necas (Pastrnak, Hronek) 2:2. 47. Kane (Ryan) 3:2. - Strafen: 5mal 2 Minuten gegen USA, 1mal 2 Minuten gegen Tschechien. - USA: Kinkaid; Martinez, McAvoy; Butcher, Murphy; Jensen, Pionk; Hughes; Debrincat, White, Kane; Bonino, Gaudreau, Atkinson; Kreider, Larkin, Lee; Ryan, Milano, Coleman; Thompson. - Tschechien: Francouz; Gudas, Sulak; Hronek, Moravcik; Sklenicka, Jordan; Polasek; Jaskin, Krejci, Pastrnak; Cervenka, Faksa, Repik; Kubalik, Hyka, Necas; Plekanec, Horak, Chytil; Kousal. (ddu/sda)