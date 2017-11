Kanada zeigt der Schweiz den Meister

Mit dem Karjala Cup in Helsinki und dem Länderspiel in Biel gegen Kanada startet das Eishockey-Nationalteam in die Saison. Der zweitletzte Test vor den Winterspielen in Pyeongchang bringt für das Team von Patrick Fischer drei Länderspiele in vier Tagen.

Das Spiel gegen Kanada fing für die Schweizer fast perfekt an. Im ersten Drittel konnten sie dem Vizeweltmeister die Stirn bieten. Anfangs des zweiten Drittels gingen sie dann durch einen Treffer von Michael Fora in der 26. Minute gar in Führung.

Doch die Reaktion der Kanadier kam nur zweieinhalb Minuten später mit einem Treffer von Gilbert Brule. Dann setzten die Kanadier Druck auf und zogen mit zwei weiteren Treffern davon.

Auch im letzten Drittel vermochten die Schweizer nicht zu reagieren. Bis kurz vor Schluss blieb es beim 1:3. Dann gelang Romain Loeffel zwei Minuten vor Schluss der Anschlusstreffer. In die Verlängerung konnten sich die Schweizer aber nicht retten. Am Ende bleibt es dabei: Kanada gewinnt 2:3.

«Wir wollen erfolgreich spielen»

Der Nationalcoach bezeichnete das Sechsländerturnier in Helsinki als «Leckerbissen». Die drei Spiele gegen Kanada (Mittwoch), Tschechien (Freitag) und Russland (Samstag) seien der ideale Gradmesser gegen starke Gegner. «Ich erwarte, dass wir unser System so schnell wie möglich wieder finden», sagte Trainer Fischer im Vorfeld. «Und wir wollen erfolgreich spielen. Wir wollen Moral und Selbstvertrauen tanken.»

