Kossmann bis Saisonende beim ZSC, danach wird Aubin Trainer

Das neue Jahr hat noch nicht begonnen, die ZSC Lions haben aber einen neuen Coach. Bei diesem handelt es sich um den 55-jährigen Hans Kossmann, der im Januar bei Ambri entlassen wurde und zuletzt in Kanada weilte. Der «Tages-Anzeiger» hatte den Trainerwechsel in seiner Freitagsausgabe exklusiv angekündigt. Und mittlerweile ist auch klar, was nach Saisonende passiert. Dann gibt Kossmann bereits wieder ab und es übernimmt Serge Aubin. Der ZSC hat mit dem ehemaligen Stürmer (u.a. 396 NHL-Spiele und 247 Partien für Servette, Biel und Freiburg) einen Vertrag bis 2020 abgeschlossen - mit Option für ein drittes Jahr. Derzeit ist Aubin noch Cheftrainer bei den Vienna Capitals, in der vergangenen Saison gewann der 42-Jährige in Österreich den Meistertitel.

Einige ZSC-Spieler erfuhren vom Trainerwechsel am Spengler Cup. Sportchef Sven Leuenberger kontaktierte Captain Patrick Geering, der die News weiterverbreitete. Zum Beispiel an Fabrice Herzog. Den freut der Wechsel von Hans Wallson zu Kossmann aus einem Grund: «Wir sind vielleicht eine Mannschaft, die Feuer unter dem Hintern braucht. Ich selber gehöre zumindest sicher dazu.»

Dass dieser Aspekt vom Kanadier Kossmann zweifellos erfüllt wird, weiss mittlerweile auch Herzog. Er spielte zwar nie unter dem ehemaligen Ambri- und Fribourg-Trainer, doch er konnte sich in Davos ein paar Müsterchen über den impulsiven Kossmann zu Gemüte führen lassen: «Verteidiger Yannick Rathgeb hat in Freiburg unter Kossmann gespielt und hat uns ein wenig erzählt.»

Kossmann, 2011 bis 2014 Chefcoach in Fribourg und zuvor als Co-Trainer bei Servette, Lausanne und Bern, ist die ideale Übergangslösung für die Lions: Er kennt das Schweizer Eishockey bestens und hat kein Problem, raue Töne anzuschlagen. Legendär ist seine Kabinenpredigt im fünften Finalspiel 2013 mit Gottéron gegen Bern, als es sein Team verpasste, sich zu Hause einen Meisterpuck zu verschaffen. In 80 Sekunden fiel der bekannteste englische Kraftausdruck 30-mal.

Dass Kossmann zum Nothelfer taugt, zeigte er in Ambri, wo er Ende Oktober 2015 Serge Pelletier ersetzte und die Tessiner beinahe noch ins Playoff führte. Nur zwei Punkte fehlten am Ende. Für den Kanada-Schweizer ist das Engagement bei den ZSC Lions eine Rückkehr in den Raum Zürich nach langer Zeit – von 1988 bis 1992 spielte er als kantiger Flügel mit Goalgetter-Qualitäten in Dübendorf und Bülach. (baz.ch/Newsnet)