Leonardo Genoni wechselt zum EV Zug

Weil der Vertrag mit Tobias Stephan (34) Ende Saison 2018/2019 nach fünf Saisons ausläuft, wollte der EVZ frühzeitig die wichtige Torhüterfrage klären. Mit der Verpflichtung von Leonardo Genoni bis mindestens 2024 hat Sportchef Reto Kläy eine langfristige Lösung gefunden. Der bald 31-jährige Genoni gilt seit vielen Jahren als einer der besten Schweizer Torhüter.

Genoni, der 1,82 m grosse und 87 kg schwere Zürcher mit Tessiner Wurzeln, ist in Kilchberg (ZH) aufgewachsen und im Nachwuchs der GCK Lions gross geworden. Er debütierte 2003 mit den ZSC Lions in der National League und wechselte 2007 zum HC Davos, mit dem er in 9 Jahren dreimal die Meisterschaft und zweimal den Spengler Cup gewann. 2016 unterschrieb er einen Dreijahresvertrag beim SC Bern, mit dem er 2017 nach 4:2-Siegen im Playoff-Final gegen den EVZ den vierten persönlichen Titel gewinnen konnte. Im Dress der Nationalmannschaft bestritt er 82 Länderspiele und holte an der Weltmeisterschaft 2018 in Dänemark die Silbermedaille.

Sportchef Kläy legt Wert auf die Feststellung, dass es eine Entscheidung für den drei Jahre jüngeren Genoni und nicht gegen Stephan war: «Tobias Stephan hat in den letzten Jahren einen ausgezeichneten Job gemacht und ich bin überzeugt, dass er auch in der kommenden Saison ein zuverlässiger Rückhalt sein wird. Aber aus langfristiger Sicht mussten wir diese Entscheidung treffen.»

(sda)