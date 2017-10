NHL-Ticket für Hischier

Nico Hischier feierte beim 4:3 von New Jersey gegen Arizona im zehnten Spiel den achten Sieg. Für Nico Hischier war allerdings das Spiel wichtiger als der Sieg. Denn mit seinem 10. NHL-Einsatz beginnt auch sein Dreijahresvertrag mit den Devils zu laufen. Von diesem Schritt konnte nach seinen Leistungen in den ersten Saisonspielen ausgegangen werden. Es hätte überrascht, hätten ihn die Devils wieder in die Juniorenliga geschickt.

Der 18-jährige Oberwalliser bekommt als Rookie bereits viel Verantwortung. So agierte er auch gegen die Arizona Coyotes als Center in der ersten Linie. Das Skoren überliess er aber anderen. Mit je drei Skorerpunkten trugen Tayler Hall (2 Tore/1 Assist) und Rookie Jesper Bratt (1 Tor/2 Assists) massgeblich zum achten Sieg der Devils im zehnten Saisonspiel bei. Mit Mirco Müller stand auch der zweite Schweizer beim Heimteam im Einsatz, nachdem er zuletzt überzählig gewesen war.

Für Arizona war es seit Saisonbeginn die elfte Niederlage in Serie. Damit egalisierten die Coyotes den Negativrekord der New York Rangers aus der Saison 1943/44.

Andrighetto mit Assist

Einen Heimsieg feierte auch Sven Andrighetto mit den Colorado Avalanche. Einen Tag nach dem 0:7-Debakel in Las Vegas bezwang das Team aus Denver die Chicago Blackhawks zuhause mit 6:3. Mit seinem vierten Saisongoal zum zwischenzeitlichen 5:0 und einem Assist beim Tor zum 6:2 trug auch Andrighetto seinen Teil dazu bei. Mit acht Skorerpunkten ist der Zürcher Stürmer derzeit der drittbeste Skorer in den Reihen von Colorado.

Weniger gut lief es Roman Josi, Yannick Weber und Kevin Fiala mit den Nashville Predators. Das Schweizer Trio kassierte mit dem letztjährigen Stanley-Cup-Finalisten gegen die New York Islanders eine 2:6-Heimpleite. Fiala liess sich immerhin seinen fünften Assist der Saison gutschreiben, als Filip Forsberg zu Beginn des Mittelabschnitts den Abpraller nach einem Schuss des Ostschweizers zum zwischenzeitlichen 1:1 verwerten konnte. Zum Matchwinner bei den Gästen avancierte John Tavares. Dem früheren Lockout-Spieler des SC Bern war im Schlussdrittel innert sieben Minuten ein Hattrick gelungen. (SDA)