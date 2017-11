Olympiasieger wird während des Spiels transferiert

Im Transfergeschäft im amerikanischen Mannschaftssport kann alles sehr schnell gehen. Von einem Tag auf den anderen können Spieler auch während der Saison zu anderen Clubs getradet werden. Selbst für diese Verhältnisse aber war speziell, was am Sonntagabend in New York passierte.

Colorado Avalanche mit dem Zürcher Sven Andrighetto spielt im Barclays Center gegen die New York Islanders. Im ersten Sturm Star-Center Matt Duchene, der vor einiger Zeit einen Transferwunsch deponiert hat. Für den Kanadier, der in der Saison 2012/13 für Ambri vier Spiele bestritt, wird es ein kurzer Auftritt.

Bereits nach zwei Einsätzen und nicht einmal zwei Minuten Eiszeit erfährt der Olympiasieger von 2014 auf der Bank, dass er zu den Ottawa Senators getradet wurde.

Dann geht alles ganz schnell, er verlässt die Halle und wird sofort zum Flughafen gefahren, wo er ein Flugzeug Richtung Kanada besteigt. Trotz aller Hektik hinterlässt er noch eine kurze Stellungnahme.

Vorfreude auf Ottawa

Quelle: Youtube

«Ich bin dem Team extrem dankbar für meine tollen Jahre in Colorado. Es war mein Lieblingsteam als Kind und ein Privileg für diese Organisation zu spielen. Dennoch freue ich mich auf die Möglichkeiten in Ottawa, sie haben eine gute Mannschaft, die den Stanley-Cup gewinnen kann», sagt Duchene. (sal)