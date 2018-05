Russland leistet der Schweiz Schützenhilfe

Die russischen Fans freuen sich in der Royal Arena in Kopenhagen über den deutlichen Erfolg ihrer Nationalmannschaft gegen die Slowakei. Der 4:0-Sieg spielt den Schweizern in die Karten. Denn so können sie sich im letzten Gruppenspiel am Dienstag mit einem Sieg über Frankreich (12.15 Uhr im Live-Ticker) definitiv für die WM-Viertelfinals qualifizieren. Ansonsten hätten die Eidgenossen auf Unterstützung der bereits abgestiegenen Weissrussen hoffen müssen.