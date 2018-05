Sbisa und die Knights drehen die Serie

Das Team mit dem Zuger Luca Sbisa gewann gegen die Winnipeg Jets sein erstes Heimspiel 4:2. Wie zuletzt beim 3:1-Auswärtserfolg im zweiten Duell zeichnete sich Jonathan Audy-Marchessault als zweifacher Torschütze für die Golden Knights aus. Der 27-Jährige erzielte bereits nach 35 Sekunden die Führung für die Gastgeber, drei Sekunden vor der Schlusssirene traf er ins leere Tor. Der Schweizer Verteidiger Sbisa beendete die Partie nach knapp 17 Minuten Eiszeit mit einer Plus-1-Bilanz.

Das vierte Spiel der Best-of-7-Serie findet in der Nacht auf Samstag Schweizer Zeit ebenfalls in Las Vegas statt.

The @GoldenKnights are two wins away from the Stanley Cup Finals. pic.twitter.com/GqijYHnVAd