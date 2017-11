Schweizer Eishockeylegende Plüss tritt zurück

Zuletzt war es still geworden um Martin Plüss. Der 40-Jährige, der im April den SC Bern als Captain zum zweiten Meistertitel in Serie geführt hatte, war im Sommer und Herbst mit diversen Clubs in Verbindung gebracht worden. Unter anderem sagte er dem EHC Kloten ab. Nun hat er sich für den Rücktritt entschieden.

Der Mittelstürmer tritt auf dem Höhepunkt zurück, war im Playoff mit dem SCB nochmals der Motor des Teams gewesen. Es war sein vierter Schweizer Meistertitel mit den Bernern und sein sechster insgesamt - zudem hatte er 2004/05 noch mit dem schwedischen Västra Frölunda triumphiert.

Nach Mark Streit tritt damit innert kurzer Zeit eine weitere grosse Persönlichkeit des Schweizer Eishockeys ab. Es ist aber davon auszugehen, dass man beide in diesem Sport in anderer Funktion wieder sehen wird. (sg)