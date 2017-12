Tschechen wehren sich mit Kräften

Im 1. Drittel der Abendpartie gab es Chancen auf beiden Seiten, das Tempo war schnell – in der Startphase war es ein attraktives Duell. In der 13. Minute klappte es mit dem Toreschiessen: Vopelka brachte Mountfield nicht unverdient in Führung, Gottéron-Goalie Brust hatte keine Abwehrchance. Die Freude der Tschechen dauerte aber nicht lange: Postwendend glich Bartley für die Kanadier aus, wobei Schlussmann Rybar keine glückliche Figur machte. Kurz vor der ersten Sirene erzielte Hamilton von Rapperswil-Jona nach schöner Kombination das 2:1 für die kanadische Auswahl. Mit diesem Resultat ging es auch zum ersten cup of tea.

Mittlerweile hat das Mitteldrittel begonnen. In Überzahl kann Mountfield ausgleichen, wobei ein kanadischer Verteidiger den Puck ins eigenen Tor ablenkt. Als Torschütze gilt Cibulskis (28.) Erneut ist Brust machtlos. Und wieder reagieren die Kanadier sofort: Im Powerplay drückt Noreau ab, Raymond lenkt ab – die SCB-Produktion bringt das 3:2 (30.).

(fal)