USA sind auf Medaillenkurs

Spannung herrscht auch im dritten Drittel. Die Kanadier haben nun mehr Spielanteile. Dennoch gehen die Amerikaner sechs Minuten vor Schluss in Überzahl mit 2:1 in Führung. Nick Bonino, Teamkollege von Roman Josi und Kevin Fiala bei den Nashville Predators, ist der glückliche Torschütze. Die Vorarbeit stammt von Patrick Kane. Und zwei Minuten vor Schluss trifft Anders Lee mit einem perfekten Weitschuss ins leere Tor der Kanadier. Kurz darauf später macht Kreider die gleiche Aktion – es steht 4:1, Bronze geht an die USA.

In der 27. Minute gibt es das erste Tor in diesem NHL-Duell. Auf herrliche Weise bringt Chris Kreider das US-Team gegen die Kanadier in Front. Kanadas Goalie Curtis McElhinney ist machtlos. Dem Trerffer haftet ein Makel an: Es schien, dass der Torschütze zuerst im Offside stand. Die Heads geben aber das Tor. Kurz vor Drittelsende gleichen die Kanadier durch Marc-Edouard Vlasic aus. Zuvor haben die Amerikaner eine Riesenchance nicht genutzt. Nach 40 Minuten steht es 1:1.

Diese Affiche hatte man so nicht unbedingt erwartet: Die USA und Kanada streiten sich um Bronze. Während die Amerikaner gegen Schweden einen rabenschwarzen Tag erwischten und 0:6 verloren, lieferten sich die Kanadier mit den Schweizern einen packenden Kampf. Am Ende hatte das Fischer-Team mit 3:2 das bessere Ende für sich. Auf jeden Fall ist es zwischen den beiden Nachbarn ein Prestigeduell mit NHL-Profis und grossen Namen.

Das erste Drittel läuft. (fal)