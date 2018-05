Vier Siege, die hoffen lassen

Fast an jeder WM oder an Olympischen Spielen der Neuzeit musste die Schweizer Nationalmannschaft gegen Kanada antreten an. Die Bilanz ist dabei eher bescheiden: Seit der Jahrtausendwende konnten sie aus 14 Partien gerade mal vier gewinnen. Jedoch geben diese Siege Grund zum Optimismus: Die Übermannschaft aus Kanada ist schlagbar. Wie dies die Schweizer in der Vergangenheit geschafft haben, sehen Sie in der Bildstrecke. (phm/nry)