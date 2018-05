«Wir wollen mehr, wir wollen Gold»

Simon Moser, herzliche Gratulation, wie war dieser Sieg gegen Kanada möglich? Simon Moser: Dank Leonardo Genoni im Tor. Die Verteidiger blockten die Schüsse und jene, die einen Weg an ihnen vorbei fanden, parierte Leo. Am Anfang hatte ich das Gefühl, dass wir super gespielt und Chancen kreiert haben. Nach dem 2:1 standen wir dann aber etwas zurück und da haben Sie ja gesehen, was passiert ist. Wir standen nur noch hinten drin und die Kanadier hatten permanent den Puck.

Hatte das mit einer gewissen Passivität zu tun oder weil diese Kanadier so viele hochklassige Spieler haben? Sicher mit beidem. Die Kanadier machen wenig Fehler und haben eine starke Puckkontrolle. Wir konnten nur noch die Pucks irgendwie rausspielen und kamen gar nicht mehr dazu, selbst in die Offensive zu gehen.

Sie waren schon beim Silberwunder 2013 dabei. Was bedeutet es Ihnen, zum zweiten Mal eine WM-Medaille gewinnen zu können und zum zweiten Mal im WM-Final zu stehen?

Es ist ein Lohn für jeden einzelnen Spieler. Ob sie nun in Nordamerika oder in unserer Liga hart arbeiten, auch jeweils während dem ganzen Sommer. Es ist auch ein Lohn für die Schweiz. Wir wussten, dass wir Glück und ein perfektes Spiel brauchen. Dieses ist uns heute gelungen.

Im Final geht es wie bereits 2013 wieder gegen Schweden. Wie sehen sie diese Revanche?

Sie sind ein sehr starkes Team. Wie auch die Kanadier. Wir müssen uns nun gut erholen, die Schweden haben ja einige Stunden mehr zur Regeneration zur Verfügung als wir. Es ist wichtig, dass wir dieses Mal von Anfang an bereit sind. Wir dürfen nicht mehr wie in der Gruppenphase wieder mit 0:3 in Rückstand geraten.

Was zeichnet diese Schweizer WM-Mannschaft für Sie aus? Wir haben einen super Mix. Wir haben so viel offensives Talent wegen den Leuten, die aus der NHL kamen. Die spielen mit einer solchen Ruhe und können den Unterschied im Powerplay und der Offensive ausmachen. Dann haben wir Krieger wie Scherwey, Schäppi oder Rod, die einfach jeden Puck fressen und diesen aus der Zone bringen. Es ist ein toller Mix, noch mit Genoni im Tor und das hat uns diesen Sieg gegen Kanada ermöglicht.

Ist es ähnlich wie 2013 oder ist es eine ganz andere Geschichte? Es ist immer schwierig, zu vergleichen. Aber ich persönlich habe eher das Gefühl, dass es eine andere Geschichte ist. 2013 in Stockholm spielten wir uns von Anfang an in einen Siegesrausch, hier in Kopenhagen mussten wir uns alles erkämpfen und einige Spiele unter Druck gewinnen, um weiter zu kommen. Es ist daher schon anders.

Sie wirken in Ihren Antworten ungemein cool und sachlich. Aber sind Sie innerlich nicht fast am durchdrehen?

Doch schon, die Freude ist riesig. Aber ich muss jetzt ja noch hier stehen und Ihre Fragen beantworten (lacht). Aber es stimmt schon, man spürt, dass etwas in der Luft liegt. Das war schon nach dem Sieg im Viertelfinal gegen Finnland so. Wir wollen mehr, wir wollen Gold. Jene, die schon 2013 dabei waren, wissen, wie sich eine Niederlage im WM-Final anfühlt.

