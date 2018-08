Die Leichtathletik führt den Doping-Pranger ein

Besondere Fälle der Integritätskommission

Der Superfunktionär

Frank Fredericks (50) schaffte den Wechsel vom Topsprinter – u. a. vierfacher Olympiazweiter über 100 m und 200 m – zum Superfunktionär spielend. Der Namibier sprintete sich ins IOK und an die Spitze des Leichtathletik-Welt­verbandes IAAF. Dort arbeitete er etwa in jener Kommission, die zur Aufklärung des russischen Dopingskandals ­eingesetzt worden war. Seit letztem Herbst aber ist Fredericks’ Lauf vorerst gestoppt: Er soll sich der «passiven Korruption» schuldig gemacht haben, indem er Geld vom korrupten Sohn des korrupten früheren IAAF-Präsidenten Lamine Diack angenommen habe. Fredericks

ist zurzeit von allen Funktionärsämtern suspendiert.



Der Russisch-Roulette-Spieler

Der Weissrusse Anis Ananenka ist selbst Leichtathletik-Insidern kein Begriff. Wer sich aber die lange Liste der Verdächtigen bzw. Gesperrten der Integritätskommission anschaut, stolpert über seinen Namen. Der 800-m-Läufer wurde positiv auf das Mittel GW1516 getestet. Es hat den Markt nie erreicht, weil es in Tierversuchen Krebs verursachte – wirkte aber sehr leistungssteigernd. Auf dem Schwarzmarkt wurde GW1516 ab 2010 trotzdem gehandelt. Rasch entwickelten die Anti-­Doping-Kämpfer darum einen Test. Ananenka zählt zu den wenigen der Einnahme dieses potenziell tödlichen ­Medikaments Überführten.



Der Systemfehler

Ganz anders der Fall des deutschen Mittelstrecklers Benedikt Karus: Ihm wies man 2015 minim­ste Epo-Spuren nach. Obschon Karus belegen konnte, dass er

mit an Sicherheit grenzender ­Wahrscheinlichkeit ungedopt war, wurde er für vier Jahre gesperrt. Der Medizinstudent vermochte dieses Urteil nicht anzufechten, weil ihm dafür das Geld fehlte. (cb)