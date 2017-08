Ein Sportfest mit Warnsignalen

Sebastian Coe war in den vergangenen Tagen ein gefragter Mann. Medientermine hier, Medaillenübergaben da – und dazwischen immer wieder schön in eine der unzähligen Kameras lächeln. Der Präsident der IAAF, des Leichtathletik-Weltverbands, eilte an den Weltmeisterschaften von einem Termin zum nächsten. Ein kleines bisschen waren es ja auch seine Titelkämpfe. Der 60-jährige Londoner hatte bereits die Olympischen Spiele 2012 in seine Heimatstadt geholt, nun wollte er der Welt zeigen, dass London auch die beste Wahl für eine WM der Leichtathleten ist.

«Das ist die grösste WM aller Zeiten», sagte Coe in der letzten Woche immer wieder. Tatsächlich wird der Wettkampf im Queen Elizabeth Olympic Park in die Sportgeschichte eingehen: Noch nie wurden für eine Leichtathletik-WM so viele Tickets abgesetzt. Über 600 000 Fans pilgerten während der vergangenen zehn Tage ins Olympiastadion. Sie zeichneten sich gemäss diverser Medienberichte durch eine profunde Kenntnis der Wettkämpfe aus. Was auch immer das heissen soll, schliesslich geht Gold in der Leichtathletik meist an den Schnellsten, den Weitesten oder den Höchsten – so kompliziert ist das nicht.

Zugegeben, die Stimmung war gut. 60 000 Zuschauer können einen beeindruckenden Lärm erzeugen. Allerdings beschränkte sich diese Euphorie auf ganz bestimmte Momente. Diese zeigen, welche Teile dieser WM interessierten und an welche sich schon bald niemanden mehr erinnern wird. Party-Stimmung herrschte nur an den beiden Wochenenden. Es waren die Tage des Usain Bolt und des Mo Farah – und damit jener zwei Faktoren, die bei internationalen Meisterschaften zu begeistern vermögen: grosse Stars, die man bewundern, und erfolgreiche Athleten aus dem eigenen Land, mit denen man mitfiebern kann.

Ein Sieger als Musterbeispiel

Usain Bolt ist nicht einfach nur ein Star unter vielen, er ist das Aushängeschild seiner Sportart, der einzige Leichtathlet, den die Menschen auf der ganzen Welt kennen. Und Mo Farah ist nicht einfach ein Brite unter vielen, sondern seit seinen zwei Olympiasiegen 2012 im eigenen Land das Gesicht der britischen Leichtathletik. Die Kombination dieser beiden Figuren allein hätte wohl schon für ein volles Stadion gereicht. Dass sich in London aber auch noch gleich beide verabschiedeten – Bolt vom Spitzensport, der zum Marathon wechselnde Farah von der Bahn – führten zu einem für die Leichtathleten nicht gekannten Interesse an ihren Weltmeisterschaften.

Doch die beiden Zugpferde von London werden ab jetzt nicht mehr im Stadion zu bestaunen sein. Und damit interessiert die Frage: Was bedeutet denn das jetzt für die Zukunft der Leichtathletik? Antworten finden sich in jenen Augenblicken, in denen die Stimmung im Olympiastadion eben nicht ganz so grossartig war, während der Bolt- und Farah-freien Tage zwischen den Wochenenden. Wettkämpfe, an denen andere Athleten in den Fokus sprinten oder hüpfen wollten, Wettkämpfe mit Warnsignalen.

Ein Beispiel: der Final über 200 Meter der Männer. Zum ersten Mal seit zwölf Jahren fand dieser ohne Usain Bolt statt. Zum ersten Mal war er richtig langweilig. Nicht etwa, weil die Spannung gefehlt hätte. Das Ergebnis war eng, der Sieger stand erst auf den letzten Metern fest. Doch dieser hiess Ramil Guliyev. Der Türke ist bestimmt ein netter Kerl, doch dass ich seinen Namen für diese Zeilen googeln musste, sagt bereits alles. Der gebürtige Aserbaidschaner ist kein Star und mit 27 Jahren wird er das auch nicht mehr werden. Wegen Guliyev würden ganz bestimmt keine 60 000 Briten ins Stadion strömen.

Alles hat sich auf die Figur Bolt konzentriert.

Doch ein Sport erhält jene Sieger, die er verdient, das war während diesen Weltmeisterschaften in diversen Kommentaren immer wieder zu lesen. Natürlich bezog sich dies in erster Linie auf Justin Gatlin. Der US-Amerikaner mit Dopingvergangenheit rannte Usain Bolt bei dessen Abschied über 100 Meter um die Ohren und wurde dafür vom ach so fairen Londoner Publikum minutenlang gnadenlos ausgepfiffen. Dass die Bolt-Fans mit dem neuen Weltmeister nicht glücklich waren, kann man ja noch verstehen. Dass IAAF-Präsident Coe in seiner Kolumne im London Evening Standard aber tatsächlich verkündete, er fände es gut, richtig und wichtig für den Sport, dass Gatlin ausgepfiffen wurde, ist nur noch grotesk. Der Weltverband alleine ist dafür verantwortlich, dass der zweifach überführte Gatlin immer noch an Wettkämpfen starten kann. Anstatt sich über ausgepfiffene Weltmeister zu freuen, wäre es an Coe, sich endlich konsequent gegen Doping zu stellen und Sünder auszuschliessen. Mit derartigen Aussagen macht er einzig seine Organisation lächerlich – und seinen Sport unglaubwürdig.

Doch neben Gatlin ist auch Guliyev ein Sieger, den die Leichtathletik verdient hat. Sie hat es in der Ära Bolt verpasst, neben dem jamaikanischen Superstar weitere Athleten aufzubauen, die ihrem Sport Aufmerksamkeit garantieren. Alles hat sich auf die Figur Bolt konzentriert. Jetzt, wo diese nicht mehr im Spiel ist, droht die Bedeutungslosigkeit. Neben König Fussball gibt es unzählige andere Sportarten, die noch so gerne jene Sendezeit für sich beanspruchen, die bisher für die Auftritte Bolts reserviert war.

Doch zumindest in diesem Punkt scheint bei der IAAF der Handlungsbedarf erkannt. Coe erklärte, dass man in Zukunft die Eintages-Meetings stärker gewichten will und neue Ideen zur Diamond League sammelt. Das Problem ist nämlich nicht, dass es nach Bolts Abschied keine guten Athleten mehr geben würde. Das hat auch die WM gezeigt: In London standen so viele Athleten am Start wie noch nie – trotz der höchsten Qualifikationslimiten in der Geschichte des Anlasses.

Katar als Test für die Zukunft

Doch wenn sich die Aufmerksamkeit nur auf die grossen Events wie Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele konzentriert, haben diese Athleten zu wenige Chancen, sich zu präsentieren und ihren Namen bekannt zu machen. Nur wenn auch Anlässe wie Weltklasse Zürich weltweite Ausstrahlung geniessen, kann die Leichtathletik auf neue populäre Gesichter hoffen. Doch dafür ist Umdenken auf diversen Ebenen gefragt.

2019 findet die WM in Katar statt – ohne einen Superstar mit der Ausstrahlung eines Usain Bolts und ohne einen lokalen Hoffnungsträger mit dem Format eines Mo Farah. Sie wird für die Leichtathletik und ihren Weltverband zu einer Herausforderung, zu einem Test, ob sie einen Plan für die Zukunft gefunden haben. Ansonsten stehen die Chancen gut, dass wir tatsächlich nie mehr grössere Weltmeisterschaften erleben werden als jene in London. (Basler Zeitung)