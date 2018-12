U-23-Europameister bleibt auf der Ziellinie stecken

An der Cross-Country-EM im holländischen Tilburg verteidigt der Franzose seinen U-23-Titel erfolgreich. Als Jimmy Gressier seinem Sieg entgegenrennt, will er wie ein Fussballer auf den Knien über die Ziellinie rutschen. Dabei bleibt er allerdings hängen, fällt in den Schlamm und muss über die Linie robben. Ein ähnliches Malheur ist auch schon Fussballspielern passiert, unter anderem Bayerns Arjen Robben.

Andere Fussballer fielen mit ihren Jubel-Szenen ebenfalls schon auf.

