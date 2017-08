Virus oder Sabotage? Eine Geschichte voller Widersprüche

Am Ende ist alles so gekommen, wie man es erwartet hatte an diesem Dienstagabend. Da lief ein zufriedener Wayde van Niekerk durchs Olympiastadion in London und liess sich von der Masse feiern. Weltmeister über 400 Meter. Den Titel von 2015 verteidigt. Problemlos. Und doch war das kein gewöhnlicher Abend.



Neben dem Südafrikaner blieb eine Bahn leer. Jene von Isaac Makwala. Jenem Mann, dem noch am ehesten zugetraut wurde, Van Niekerk Paroli bieten zu können. Aber eben, er war nicht da. Nicht wegen eines Fehlstarts. Sondern weil man ihm ein paar Stunden zuvor den Zugang ins Stadion verwehrte hatte. Der 30-Jährige sprach von «Sabotage».



Exclusive: Isaac Makwala is blocked from the athletes' entrance at the London Stadium. He's being escorted to IAAF office #London2017 pic.twitter.com/c5FjfNxQlG — Dan Salisbury-Jones (@dsj_itv) 8. August 2017

Doch was war passiert? Der Leichtathletik-Verband IAAF gab vor dem Rennen bekannt, dass der Sprinter aus Botswana wegen Magen-Darm-Problemen nicht antreten könne. Es hiess, dass bei ihm Symptome des Norovirus (siehe Infobox) entdeckt wurden. Und weil zuvor in seinem Athletenhotel in London bereits 30 Menschen über Magen-Darm-Probleme geklagt hatten, fürchtete der IAAF eine Seuchenwelle rund um die Weltmeisterschaft.



Professor Hugo Sax, Leiter der Spitalhygiene des Universitätsspitals Zürich, erklärt: «Wenn schon wenige Viren in den Mund geraten, wird man nach ein bis zwei Tagen krank. Deshalb kommt es an Orten, wo Menschen eng zusammen sind, immer wieder zu Epidemien.» Im Schweizer Team soll jüngst gar ein Handschlagverbot eingeführt worden sein.



«Er wäre bereit gewesen»

Insofern ist der IAAF-Entscheid also verständlich. Wäre da nicht Makwala. Er befand den Entschluss als «nicht fair». «Ich bin nicht krank», schrieb er noch am Dienstagabend auf Facebook. Dasselbe lässt Falcon Sedimo verlauten, der Sprecher des botswanischen Leichtathletik-Verbands. Er habe sich am Dienstag zweimal mit Makwala getroffen, er sei fürs Rennen bereit gewesen, sagte Sedimo der BBC.



Bereits am Montagabend wurde Makwala nicht zu seinem Vorlauf über 200 Meter zugelassen. «Er war schon im Aufwärmbereich, er war bereit, aber dann wurde ihm eröffnet, dass er nicht antreten dürfe», erzählt Sedimo. Ursprung des Entscheids ist eine medizinische Untersuchung, die am Montag von einem IAAF-Arzt vollzogen wurde.

Makwala leugnete nicht, dass er sich am Montag übergeben musste, sich schlecht fühlte. Symptome also, die auf eine Norovirus-Erkrankung hindeuteten. «Wir haben positive Laborwerte von Leuten, die in demselben Hotel sind wie Makwala und die gleichen Symptome haben», sagte Pam Venning, die Leiterin der medizinischen Abteilung des IAAF, in einem BBC-Interview.



Und weil die staatliche Gesundheitsbehörde mittlerweile eine Empfehlung herausgegeben hatte, solche Personen 48 Stunden in Quarantäne zu stecken, entschied der Verband auch so: eine 48-stündige Wettkampfsperre für Makwala. Informiert wurde der botswanische Verband jedoch offiziell nicht, behauptet Sedimo, der Sprecher.



Entspricht der IAAF-Report der Wahrheit?

Im IAAF-Report steht auch, dass Makwala bei der Untersuchung am Montag eine auffällige Herzfrequenz sowie Fieber gehabt haben soll. Auch hier widerspricht die Entourage des Sprinters.



Simon O’Brian, medizinischer Betreuer Makwalas, erklärt: «Der IAAF-Report besagt, dass Isaac dem Arzt gesagt habe, dass er sich am Vorabend um 22 Uhr übergeben habe. Als wir ihn danach fragten, sagte er uns, dass er dies zu keinem Zeitpunkt gegenüber einem Arzt erklärt habe.»



Im botswanischen Verband wird bemängelt, dass kein eigener Arzt bei der Untersuchung dabeisein konnte. Ebenfalls stört man sich daran, dass es am Dienstag keine weiteren medizinischen Untersuchungen gegeben hat.



Fest steht, der IAAF orientierte sich bei seinem Entscheid an den Empfehlungen der Gesundheitsbehörde. «Wir tragen die Verantwortung für alle Athleten, deshalb muss man die Gesunden schützen», rechtfertigte IAAF-Ärztin Venning den Entscheid.



«Wäre das auch passiert, wenn ich Brite wäre?»

Dennoch scheinen in dieser Geschichte einige Punkte suspekt. Gemäss dem IAAF sei der Betreuerstab Makwalas bereits am Montag über die Wettkampfsperre in Kenntnis gesetzt worden. Warum also informierte der Verband erst am Dienstag kurz vor dem Start, dass dem botswanischen Sprinter die Starterlaubnis entzogen wird?



Wieso brachte man ihn nach der Untersuchung zurück in jenes Hotel, in dem doch niemand weiteres angesteckt werden sollte? Und warum durfte Makwala am Dienstag mit jenem Shuttle zum Stadion fahren, in dem auch andere Athleten sassen?



Es sind Fragen, die zu dieser Geschichte passen, die alle Beteiligten ein wenig anders erzählen. Ebenso spannend ist der Gedanke, ob der IAAF einen solchen Entzug der Starterlaubnis auch bei einem Usain Bolt oder Mo Farah durchgesetzt hätte.



Er frage sich, was passiert wäre, wenn er ein britischer Athlet gewesen wäre, sagte Makwala. «Hätten sie mir dann auch nicht erlaubt zu laufen?»



«Ein Nährboden für Verschwörungstheorien»

«Er hat jahrelang darauf gewartet, hier anzutreten», sagte Sprecher Sedimo noch. Er wies darauf hin, die Regeln noch nicht im Detail durchgegangen zu sein. «Aber wir haben auf jeden Fall das Recht, Einspruch zu erheben.»



Der Brite Dai Greene, einst selbst 400-Meter-Läufer, erinnerte auf Twitter, dass er 2010 bei den Commonwealth Games in Delhi ebenfalls sehr krank gewesen sei. Er war bei weitem nicht der Einzige. Alle durften starten.



Vielleicht bringt es aber Michael Johnson, der vierfache Olympiasieger, am besten auf den Punkt: «Eine Geschichte voller Widersprüche – ein Nährboden für Verschwörungstheorien.»

Am Mittwoch wieder am Start

Am Mittwochabend wurde die kuriose Geschichte noch um ein Kapitel reicher. Makwala durfte den Vorlauf über 200 Meter nachholen. Vor Beginn des Abendprogramms startete er alleine auf Bahn 7 und qualifizierte sich mit einer Zeit 20,20 Sekunden souverän für den Halbfinal. Er lief 0,34 Sekunden schneller, als der langsamste der bereits feststehenden Halbfinalisten.

Der 30-Jährige demonstrierte nach dem Lauf, dass er tatsächlich fit ist, indem er noch ein paar Liegestützen machte. Ein klarer Seitenhieb an den IAAF. Makwala wird nun im ersten Lauf der Halbfinals um 19.55 Uhr gegen acht weitere Athleten antreten. Der Schweizer Alex Wilson ist im dritten Lauf eingeteilt. (Tages-Anzeiger)