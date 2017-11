Bewaffneter Raubüberfall auf Mercedes-Team

Mitglieder des deutschen Formel-1-Rennstalls Mercedes sind bei einem bewaffneten Überfall in São Paulo ausgeraubt worden. Wie das Team heute am Rande des Grand Prix von Brasilien bestätigte, ereignete sich die Attacke am Freitagabend bei der Fahrt von der Strecke im Stadtteil Interlagos zu den jeweiligen Hotels.

Wertsachen seien gestohlen worden, so ein Teamsprecher. Alle seien bei dem Überfall auf den Minibus aber unverletzt geblieben. Einen versuchten bewaffneten Überfall gab es zudem auf einen Wagen des Internationalen Automobilverbandes FIA.

Der für Mercedes startende Rennstar Lewis Hamilton teilt die Geschehnisse auf Twitter. Einige Schüsse seien gefallen, einem Crewmitglied wurde gar eine Waffe an den Kopf gehalten.

Some of my team were held up at gun point last night leaving the circuit here in Brazil. Gun shots fired, gun held at ones head. This is so upsetting to hear. Please say a prayer for my guys who are here as professionals today even if shaken.